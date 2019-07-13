شكرا لقرائتكم خبر عن أمير منطقة الرياض بالنيابة يزور قصر الكرملين التاريخى بموسكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، أمس الجمعة، بزيارة لقصر الكرملين التاريخي وسط العاصمة الروسية موسكو ، حسبما نشرت وكالة سبوتنيك للانباء .

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، شملت الزيارة جولة على قاعة قصر الكرملين التي تحتوي على العديد من اللوحات الفنية، حيث استمع أمير الرياض بالنيابة لشرح عن مجمع قصور قياصرة روسيا السابق وقاعة استقبال رؤساء الدول وقاعة اجتماعات الدولة وقاعة تنصيب القياصرة.

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واستمع الأمير محمد بن عبدالرحمن إلى شرح عن الأحداث المهمة التي شهدتها موسكو خلال القرون الماضية، كما اطلع على قاعة تحتوي على رسومات للقياصرة السابقين.

وشملت الجولة متحف الألماس الذي يحتوي على قطع نادرة وكذلك متحف أزياء القياصرة.