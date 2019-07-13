شكرا لقرائتكم وفد "الاشـتراكي" يلتقي المطران عـودة العريضي: نحتكم لمرجعية الدولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 4 ساعات في 13 يوليو 2019 - اخر تحديث في 12 يوليو 2019 / 20:34

واصل وفد الحزب "التقدمي الاشتراكي" برئاسة الوزير والنائب السابق غازي العريضي جولته على القيادات السياسية والروحية، فزار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده. وقال العريضي باسم الوفد الذي ضمّ النائب فيصل الصايغ، النائب السابق أنطوان سعد، أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، ومستشار رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، حسام حرب: "كان اللقاء ممتازاً مع صاحب السيادة الذي نقف دائماً على رأيه ونستمع إلى عظاته، وكلماته التي تلامس مشاعر الناس وقناعاتهم وهمومهم وآمالهم وآلامهم. هذا ما اعتدناه، لذلك كان النقاش، في حضرته، صريحاً وواضحاً، تناولنا فيه كل الأوضاع العامة في البلد على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية، إضافة إلى ما يجري من نقاشات حول المستجدات الأخيرة التي شهدناها. كان هناك توافق على ما نكرره ونحتكم إليه دائماً، ألا وهو مرجعية الدولة بمؤسساتها كاملة، على أمل أن تقوم هذه المؤسسات بدورها وأن يكون القيّمون في مستوى عمل هذه المؤسسات، كي تقوم بواجبها تجاه اللبنانيين جميعاً".



وأضاف: "عندما نقول المؤسسات، نعني كل المؤسسات في كل لبنان على كل المستويات، لأن الأمور مترابطة ببعضها. إذا ذهبنا إلى دولة تعمل مؤسساتها بشكل منسجم مع القانون، بعيدًا من شهوة السلطة وحسابات سياسية معينة واستقواء واستعلاء واستكبار ومحاولة انحراف بمؤسسات لمصلحة هذا أو ذاك، أياً يكن هذا أو ذاك وفي أي موقع كان، بالتأكيد لن تكون هناك مشاكل في البلاد. هذه المؤسسات هي لكل اللبنانيين، ترعى شؤونهم جميعاً. يجب أن يكون اللبنانيون تحت سقف القانون، وأن تعمل مؤسساتهم بهذا الشكل".

جنبلاط: الموكب المدجج بالسلاح يعتبر من الشهود

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الى ذلك غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط عبر "تويتر"، فقال: "يجدد الحزب انفتاحه على كل الحلول الممكنة والمقبولة في ما يتعلق بحادثة البساتين (قبرشمون) لكن المنطق بأن الموكب المدجج بالسلاح والذي فتح طريقه بالنار والذي ادى الى سقوط ضحايا يعتبر من الشهود وبالتالي لا يُسلَّم الفاعلون فيه، هو منطق يحتقر الحد الادنى من الالتزام بتحقيق عادل".

...وارسلان يرد

ورد رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان على تغريدة جنبلاط من دون أن يسميه قائلا: "بلا مزايدات واحتقار وتسخيف للذي حصل. حاضرون لتسليم كل الشهود والمطلوبين اذا كان هنالك مطلوبون عند طلبهم، عندما يستقيم المسار القضائي.. بدءاً بالوزير المغدور أخونا صالح الغريب".