شكرا لقرائتكم إصابة طفل فلسطيني خلال مواجهات في الضفة الغربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - نابلس - أ ف ب - | منذ 4 ساعات في 13 يوليو 2019 - اخر تحديث في 12 يوليو 2019 / 21:58

اصيب طفل فلسطيني بجروح بالغة برصاص الجيش الاسرائيلي على هامش مواجهات اندلعت اليوم (الجمعة) بين سكان قرية كفرقدوم في الضفة الغربية المحتلة وجنود اسرائيليين، وفق ما افادت مصدران فلسطينيان.



وينظم سكان كفرقدوم منذ ثماني سنوات كل يومي جمعة وسبت مسيرة شعبية مطالبين بفتح طريق اغلقها الجيش الاسرائيلي عام 2013.

وقال الطبيب قاسم دغلس مدير مستشفى رفيديا في نابلس شمال الضفة الغربية إن «الطفل المصاب عبد الرحمن ياسر شتيوي (10 سنوات) من بلدة كفرقدوم نقل إلى المستشفى مصابا في رأسه برصاصة من النوع المتفجر يستعملها الجيش الاسرائيلي، وقد اجريت له عملية إلا أن وضعه حرج جدا وغير مستقر».

وقال منسق «المقاومة الشعبية لمقاومة الجدار» مراد شتيوي: «خلال المسيرة الاسبوعية الني تجري في كفرقدوم (غرب مدينة نابلس) قام الجيش الاسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي بشكل جنوني، واصابت رصاصة من النوع المتفجر الطفل عبد الرحمن شتيوي الذي كان يجلس أمام بيت جيرانه».

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واضاف شتيوي: «كان يمكن أن يقع عدد كبير من الضحايا»، متهماً عشرات الجنود الاسرائيليين بإطلاق الرصاص الحي على المسيرة في شكل مباشر.

وتابع: «تنطلق المسيرة الاسبوعية منذ ثماني سنوات، ولم نعهد القمع الذي جرى اليوم. عادة يطلقون الغاز ثم الرصاص في الهواء، لكن اليوم حصل قمع شرس غير مسبوق».

من جهتها، قالت ناطقة باسم الجيش الاسرائيلي: «في وقت سابق اليوم، وقعت أعمال شغب في كفرقدوم غرب نابلس شارك فيها نحو ستين من مثيري الشغب».

واضافت أن هؤلاء «احرقوا إطارات ورشقوا قوات الجيش الاسرائيلي بالحجارة. وردا على ذلك، استخدمت القوات وسائل مكافحة الشغب. ويجري التحقق من معلومات تحدثت عن إصابة فلسطيني».