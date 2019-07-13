شكرا لقرائتكم محادثات بين دمشق وموسكو تركز على التسوية السياسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي - «الحياة» | منذ 7 ساعات في 13 يوليو 2019 - اخر تحديث في 12 يوليو 2019 / 19:56

جرت اليوم الجمعة محادثات بين موسكو ودمشق ركزت على التسوية السياسية للأزمة، وذلك بعد ايام من زيارة الموفد الدولي غير بيدرسون الى دمشق.



وافاد بيان نشرته وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان «الرئيس السوري بشار الأسد، اتفق مع الموفد الروسي إلى سورية ألكسندر لافرينتييف، على مواصلة عمل البلدين لدفع عملية السلام السورية ومنع محاولات عرقلتها».

وذكر البيان الذي صدر اليوم الجمعة، ان اللقاء الذي شارك فيه أيضا نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، «تركز حول الجهود المتواصلة لإحراز تقدم على المسار السياسي، وخصوصاً ما يتعلق بتشكيل لجنة مناقشة الدستور وآليات وإجراءات عملها، والمراحل الهامة التي وصلت إليها».

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وأفاد البيان أن الطرفين توصلا إلى «اتفاق حول مواصلة العمل والتنسيق المكثف حول الخطوات التالية، وصولا إلى تحقيق النتائج المرجوة في إطار العملية السياسية وعدم السماح للدول التي تحاول إطالة أمد الحرب الإرهابية على سورية بوضع العراقيل أمام هذه العملية».

كما تناول اللقاء، وفق البيان، «مستجدات الحرب على الإرهاب، والهجمات الإرهابية الأخيرة التي انطلقت من إدلب ضد المناطق الآمنة المحيطة بها، حيث أكد الجانب الروسي دعمه للجيش السوري في رده على الهجمات وعلى أي استفزازات تقوم بها المجموعات الإرهابية في إدلب».

وأضاف أن الجانب الروسي «جدد موقف موسكو المؤيد لحق سورية في الدفاع عن مواطنيها والحفاظ على سلامة أراضيها وتطهيرها بشكل كامل من الإرهاب».

كما تطرقت المحادثات، وفق البيان، إلى «التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة الى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين سورية وروسيا».