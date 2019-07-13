العثور على سيارة ممتلئة بالقواقع تحت الماء في ألمانيا

عثر غواصون بشرطة مدينة بوخوم الألمانية خلال تدريب لهم بقناة دورتموند، الخميس، على شيء عجيب: حيث وجدوا تحت الماء حطام سيارة ممتلئا بالطين المحتوي على كمية هائلة من القواقع البحرية.

وقالت الشرطة، في بيان، الجمعة: "تمكنت السلطات من رفع السيارة المحطمة من الماء باستخدام رافعة"، ولم يعثر للسيارة على علامة مرورية أو رقم الشاسيه، فيما ستجرى تحقيقات بشأن هذه الواقعة.

وكشفت تقارير بوسائل الإعلام الألمانية أن السيارة من نوع "مازدا" وكانت في حالة مزرية للغاية، وأن الشرطة ستحقق خوفا من ارتباط السيارة بارتكاب جريمة ربما لم يتم التوصل لحلها حتى الآن.