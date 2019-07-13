الطالبات يتصدرن عرش الثانوية 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي محمد إبراهيم

أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس عن قوائم العشرة الأوائل في امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018-2019 بمختلف إمارات الدولة، حيث احتلت الطالبات قمة الأوائل وحققت المدارس الحكومية تقدما لافتا في نتائجها هذا العام، وكانت الوزارة اعتمدت نتائج نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر بمساريه «المتقدم والعام» وجميع المسارات الأخرى في المدرسة الإماراتية.

في وقت فاجأ حسين الحمادي وزير التربية والتعليم وجميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، طلبة الثاني عشر اﻷوائل في مسارات النخبة والعام والمتقدم، ومختلف مسارات التعليم الأخرى على مستوى الدولة، باتصال هاتفي، باركا من خلاله للمتفوقين، على اﻹنجاز المميز والتفوق الدراسي والنتائج المشرفة، التي تعد نتاج اجتهادهم ومثابرتهم وتكريس أوقاتهم للتعلم، تحقيقا لطموحاتهم اﻷكاديمية في النجاح والتميز. وبلغت أسماء الأوائل 144 طالباً وطالبة في 14 قائمة، تضم التعليم العام بمساريه «العام والمتقدم»، أوائل ثانويات التكنولوجيا بمساراتها «النخبة العلوم المتقدمة، والتطبيقي والفني»، في وقت شهدت القوائم وللمرة الأولى، أوائل اختبار الإمارات الوطني «أمسات»، والتعليم المستمر، وأبناء الشهداء الذين تميزوا العام الجاري، وأصحاب الهمم، الذين سجلوا حضوراً لافتاً ضمن القوائم. أعلنت وزارة التربية والتعليم، أمس عن قوائم العشرة الأوائل في امتحانات الثانوية العامة، للعام الدراسي 2018-2019 بمختلف إمارات الدولة، حيث احتلت الطالبات قمة الأوائل وحققت المدارس الحكومية تقدما لافتا في نتائجها هذا العام، وكانت الوزارة اعتمدت نتائج نهاية العام الدراسي للصف الثاني عشر بمساريه «المتقدم والعام» وجميع المسارات الأخرى في المدرسة الإماراتية.في وقت فاجأ حسين الحمادي وزير التربية والتعليم وجميلة المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، طلبة الثاني عشر اﻷوائل في مسارات النخبة والعام والمتقدم، ومختلف مسارات التعليم الأخرى على مستوى الدولة، باتصال هاتفي، باركا من خلاله للمتفوقين، على اﻹنجاز المميز والتفوق الدراسي والنتائج المشرفة، التي تعد نتاج اجتهادهم ومثابرتهم وتكريس أوقاتهم للتعلم، تحقيقا لطموحاتهم اﻷكاديمية في النجاح والتميز. وبلغت أسماء الأوائل 144 طالباً وطالبة في 14 قائمة، تضم التعليم العام بمساريه «العام والمتقدم»، أوائل ثانويات التكنولوجيا بمساراتها «النخبة العلوم المتقدمة، والتطبيقي والفني»، في وقت شهدت القوائم وللمرة الأولى، أوائل اختبار الإمارات الوطني «أمسات»، والتعليم المستمر، وأبناء الشهداء الذين تميزوا العام الجاري، وأصحاب الهمم، الذين سجلوا حضوراً لافتاً ضمن القوائم. النسب المئوية

وخلت القوائم من النسب المئوية للطلبة، ولكن احتلت الطالبة رانيا محب جابر بدير المعاندى، من مدرسة زعبيل للتعليم الثانوي للبنات، المركز الأول على مستوى الدولة في قائمة الأوائل لجميع الجنسيات «المسار المتقدم»، فيما تصدرت الطالبة نور بهاء عمر عبدالواحد، من مدرسة عجمان للتعليم الثانوي للبنات، المركز الأول في قائمة الأوائل لطلبة المسار «العام»، في وقت احتلت الطالبة سالمة سيف محمد بن عابد المهيري مدرسة الصفوح النموذجية بدبي، قائمة الأوائل «المسار المتقدم» «مواطنين»، مقابل الطالبة فاطمة مهير سعيد بالعجيد الكتبى من مدرسة مليحة للتعليم الأساسي ح1 وح2 والثانوي، التي تصدرت قائمة المسار العام «مواطنين». وتصدرت الطالبات قوائم الأوائل لجميع الجنسيات للعام الثاني على التوالي، إذ سجلن تفوقاً لافتاً، ضمن القوائم بواقع 12طالبة «10 عام» و«2متقدم»، مقابل 8 طلاب في «المتقدم»، و«صفر» في المسار «العام»، فيما سجلت الطالبات المواطنات استحواذاً كاملاً ضمن قوائم الأوائل «الإماراتيين»، بواقع 17 طالبة، 10 في المسار العام، و7 في المتقدم، مقابل 5 طلاب «متقدم بينهم المركز العاشر مكرر، ولم تحتو قائمة «العام» على طلبة ذكور.

«الحكومية» حضور لافت

وسجلت المدارس الحكومية حضوراً لافتاً في قوائم الأوائل، بمختلف أنواعها ومساراتها، لتحقق تفوقاً مشهوداً على المدارس الخاصة بمناهجها كافة على مستوى الدولة، حيث لم تحتو القوائم إلا على 3 مدارس خاصة فقط، مقابل 37 مدرسة حكومية لطلبة المسارين العام والمتقدم.

وتقدم حسين الحمادي وزير التربية والتعليم بالتهنئة إلى جميع الخريجين والخريجات من الطلبة بالمسارات كافة، مشيداً بالنتائج المشرفة التي حققوها، والتميز على الصعيد الأكاديمي، مباركاً لذويهم الإنجاز والتميز الذي حصده أبناؤهم بفضل المتابعة والتشجيع المستمرين والدفع بهم إلى منصات النجاح والصدارة.

وشكر الأسرة التربوية على العطاء والاستمرارية والاصطفاف خلف نهج راسخ تتحد فيه الأهداف لبناء منظومة تعليمية عصرية تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة، وتنقلنا إلى مجتمع معرفي تنافسي يلبي التوقعات والحاجات المستقبلية الإنمائية للدولة.

نبأ التفوق

وحرص الحمادي على الاتصال شخصياً بالأوائل ليزف إليهم نبأ تفوقهم ونجاحهم المشهود، وحثهم على مواصلة مشوار التميز وحصد النجاحات على الصعيد التعليمي، مؤكداً أنهم مستقبل الوطن، وتعول القيادة الرشيدة عليهم لتواصل الدولة خطاها التنموية وبناء دعائم الوطن، باعتبارهم من سيقودون دفة التطور نحو المستقبل المشرق.

من جانبها هنأت جميلة المهيري، جميع طلبة الثانوية العامة خاصة اﻷوائل على مستوى الدولة، قائلة: نفخر بطلبتنا وبهذا النجاح اللافت الذي يشكل في ثناياه آمال وطموحات عريضة نحو مستقبل مشرق للتعليم في دولة الإمارات. وذكرت أن الوزارة تعتز بطلبة المدرسة اﻹماراتية، الذين يبرهنون أنهم محل ثقة القيادة الرشيدة ومحل آمال ذويهم والوطن بأكمله، داعية الطلبة إلى الاستمرارية في التعلم، مؤكدة أن النجاح الذي تحقق هو ثمرة العمل بالفريق الواحد من قبل الميدان التربوي وتكاتف الجهود وتعاون أولياء اﻷمور وحرصهم الكبير على تميز أبنائهم وتفوقهم دراسياً. وعبر الطلبة خلال الاتصال الهاتفي بهم عن فرحتهم الغامرة وسعادتهم التي لا توصف، عندما علموا بنتائجهم النهائية المميزة التي أسعدتهم وفرحت أولياء أمورهم وذويهم، مؤكدين أن ما حققوه مدعاة لهم لكي يواصلوا العطاء ومشوار العلم والتعلم حتى يكونوا عند حسن الظن بهم، شاكرين وزارة التربية وقياداتها التربوية على دعمهم المتواصل.

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