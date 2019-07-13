شكرا لقرائتكم خبر عن الجناح السعودي من الأرض إلى السماء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبلغ المساحة الكلية لجناح المملكة العربية السعودية 13,069 متر مربع، ويعد الثاني بعد جناح الإمارات، عندما تتأمل ما أنجز من الجناح على أرض الواقع تستطيع أن تلمح تلك الرسالة، التي تود المملكة إيصالها للعالم عن مستقبلها؛ إذ يعبّر الجناح بواجهته التي تنطلق من الأرض نحو السماء عن تمسّك المملكة بتراثها، وكيف شكّل أساساً متيناً للانطلاق نحو مستقبلٍ مزدهر، ويتيح جناح المملكة لزواره معايشة التراث الغني للمملكة وثقافتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجناح السعودي من الأرض إلى السماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.