رحيل يوسف شريف رزق الله.. «موسوعة السينما العالمية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

غيب الموت، أمس، الناقد السينمائي المصري، يوسف شريف رزق الله، عن عمر ناهز السابعة والسبعين، بعد صراع قصير مع المرض، وشيع الفقيد من مسجد السلطان حسين، أمام قصر البارون بمصر الجديدة في القاهرة، بحضور مجموعة من الفنانين.

ونعى عدد كبير من النجوم الناقد الراحل بكلمات مؤثرة، إذ نشرت بشرى عبر حسابها الشخصي في «إنستجرام» صورة له علقت عليها: «وداعاً موسوعة السينما العالمية.. المصري المخلص لعمله والمثقف الاستثنائي والخلوق المحترم أستاذنا جميعاً، يوسف شريف رزق الله، حزن كبير يسيطر على الأوساط الثقافية والفنية».

كما عبر السيناريست مدحت العدل عن حزنه الشديد بفقدان الناقد السينمائي.ونعى د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، يوسف شريف رزق الله ونشر عبر حسابه الشخصي في «إنستجرام» صورة للراحل علق عليها: وداعاً الناقد الكبير أستاذ الأجيال عاشق السينما. كما نعى د.خالد عبدالجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بمزيد من الحزن والأسى وفاة رزق الله.

تخرج رزق الله في مدرسة الجيزويت، ولم يدرس السينما أكاديمياً، ولكنه فضل أن يلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بعد أن حصل على مجموع كبير في الثانوية العامة، وجاء في الخامس بترتيب أوائل الجمهورية، واعتاد ارتياد دور السينما منذ طفولته بمصاحبة والديه، كان يتابع مجلة «راديو موند» التي كانت تصدر باللغة الفرنسية، وتهتم بالفنون، شارك في مسابقة تنظمها المجلة أسبوعياً ليفوز بجائزة عبارة عن زيارة لاستوديو تصوير فيلم «أنا حرة» للكاتب إحسان عبد القدوس وإخراج صلاح أبو سيف.

ويعد رزق الله من أهم النقاد في تاريخ السينما المصرية، وقدم على امتداد مشواره المهني، العديد من البرامج عبر شاشة التلفزيون المصري والتي تضمنت عرض العديد من أهم الأفلام الأجنبية، من بينها برنامجه الأشهر في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي «نادي السينما» ومن بعده «أوسكار» إلى جانب عدد من البرامج الأخرى.

شغل يوسف شريف رزق الله موقع رئيس التحرير للعديد من النشرات الإخبارية في التلفزيون المصري، قبل أن يتولى رئاسة قناة النيل الدولية، ومن بعدها موقع رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ثم رئيساً لجهاز السينما بالمدينة، ويتم اختياره في نهاية الثمانينات سكرتيراً فنياً لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ثم مديراً فنياً للمهرجان منذ العام 2000.

أهلت الثقافة الموسوعية في السينما، يوسف شريف رزق الله للمشاركة في لجان التحكيم بالعديد من المهرجانات الدولية، في فرنسا وإيطاليا وهولندا، قبل أن ينال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية.