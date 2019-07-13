عذب الكلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فوّاز الشعّار

لُغتنا العربيةُ، يُسرٌ لا عُسرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطب العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكر المفتوحة على فضاءات مُرصّعةٍ بِدُرَرِ الفِكر والمعرفة. وإيماناً من ”الخليج 365” بدور اللغةِ العربيةِ الرئيسِ، في بناءِ ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.

في رحاب أم اللغات

من بديع المُحسّناتِ اللفظيةِ، السَّجْعُ: وهو تَوَافُقُ الْفَاصِلَتَيْن في الْحَرْفِ الأخِير، وأَفْضَلهُ ما تسَاوَتْ فِقَرُهُ. كقولِ الثّعالبيِّ: الحِقْدُ صدأُ القلوب، واللَّجاجُ سببُ الحروب. (اللّجاجُ: التّمادي في الخصومة). وقولِ بعضِ البُلغاء: الإِنسانُ بآدابِهِ، لا بزيَّهِ وثيابهِ.

وقال أعرابيٌّ لرجل سأَلَ لئيماً: نَزَلْتَ بوادٍ غَيْر مَمْطورٍ، وفناءِ غَيْر مَعْمورٍ، ورجُلٍ غير ميْسورٍ، فأَقمْ بنَدمٍ، أَو ارتحلْ بعَدمٍ.

وقال آخرُ: باكَرَنَا وسْميُّ (مطرُ الربيعِ الأوّلُ لأنّه يَسِمُ الأرضَ بالنبات)، ثم خَلَفه ولِيُّ (المطرُ الثاني)، فالأَرضُ كأَنّها وشيٌ منْشورٌ (نباتٌ ذو ألوان)، عليهِ لُؤْلؤٌ مَنثورٌ، ثمّ أَتتنا غُيومُ جرادٍ، بمناجلَ حصادٍ، فَجَردتِ البلادَ، وأَهلكتِ العبادَ، فسبحانَ منْ يُهلك القويَّ الأَكولَ بالضعيفِ المأْكولِ.

دُرر النّظم والنّثر

من نثر أحمد شوقي في كتابه «أسواق الذهب»

الأمُومَةُ

الأمومةُ هي رسالةُ المرْأةِ على هذه الأرضِ، وشأنُها الأوّلُ في الحياة، وهي حَجرُ الأساسِ في الأُسْرةِ، وقواعدُ المجتمعِ وأركانُهُ، منذُ قامَ إلى يومِ ينفضُّ. وفي الأمومةِ اجتمعتْ خِلالُ البِرّ ونوائبُ الحقّ وتَبِعاتُ الواجب، وصُورُ البُطولةِ وفضائلُ الإيثار، ومواطنُ الصّبْر الجميل. وكأنَّ الأمومةَ في البيتِ المَلكةُ في الخليّة أو العذراءُ في البيعةِ؛ فيا أيَّتُها الفتاةُ المُدِلَّة بصباها، المَزْهُوَّةُ بِحُسْنِها، المُتَرَقّبةُ منْ ورائهما لذّةَ الحُبِّ وفيْضَ السَّعادةِ: اذْكُري أنّ الجَمال حُرٌّ طليق إلّا منْ قَيْدَيْن كلاهما أجملُ منه: الشرفُ؛ والعَفَافُ؛ إذا انْسلَّ منهما عَثُرَ في خُطاهُ الأولى، وذَوَى في إبّان النُّضْرة. وسَلي ذواتِ الشَّعر الأبْيض ممّن حَوْلك منْ غواني أمسِ: هلْ دولةُ الحُسْنِ إلّا كدولةِ الزَّهَرْ، وهل عُمْر الصِّبا إلا أصيلٌ أو سَحَرْ، وهل غيرُ الأمومة تاجٌ للمرأةِ تلبَسُهُ من مختَلَف الشّعر ألواناً.

جمالُ الأمومة لمحةٌ منْ جمال الحياة، وشعاعٌ منْ عبقريَّتِها، وهوَ أحفلُ أياماً، وأطولُ مقاماً، وأصدق أحلاماً.

حُبُّ الأمومة أشْهُرٌ وسِنون، وبناتٌ وبنون، وأشغالٌ وشؤون، ويبقى مع الثُّكل، ويتَّقد عند حَشْرَجة الصَّدر، ولا يَنْطَفئُ إلا بانطفاء القلب.

من أسرار العربية

Advertisements

في الفروق اللغوية: بَينَ النّعت والصّفة: أَنّ النَّعْتَ لِما يتَغَيَّر من الصِّفَات، وَالصّفة لما يتَغَيَّر وَلما لَا يتَغَيَّر؛ فالصفة أَعمّ منَ النَّعْت. وَلِهَذَا قَالُوا: هَذَا نعتُ الْخَلِيفَةِ، كَمثل قَوْلهم الْأمينُ والمأمونُ والرّشيدُ، وَلم يَقُولُوا صفته.

بَين الصّفة وَالْحَال: أَن الصّفة تفرق بَينَ اسْمَيْنِ مُشْتَركَيْن فِي اللَّفْظ، وَالْحَالُ زِيَادَةٌ فِي الْفَائِدَة وَالْخَبَر، فإِذا قلت: جَاءَنِي عبدُ الله الرَّاكِبُ أَو الماشي، كَأَنَّك قلت جَاءَنِي الْمَعْرُوف بالرُّكوب أَو الْمَعْرُوف بالمشي، فَإِنْ لمْ تُردْ، هَذَا وَلَكِن أردْت الْإِخْبَار عَن الْحَال التي وَقع فِيهَا مجيؤه، قلت: جَاءَنِي عبدُ الله رَاكِباً أَومَاشِياً.

هفوة وتصويب

يقولُ بعضُهم: «ولمْ يتحرّكْ الشابُّ، قَيْدَ أُنْمُلة» بفتح قاف «قيد»، وتَسْكين يائها، وهو خطأ، والصَّوابُ: «قِِيْدَ» بِكَسْر القاف، ومدّ الياء، وهو: القَدْرُ. والأنمُلة: الظفر. لأنّ القَيْدُ: الضّابطُ والرّابطُ، والجمعُ: أَقْيادٌ وقُيودٌ.وقَيَّدَه يُقَيِّدُه تَقْييداً. وقَيَّدَ الكتابَ بالشَّكْل: شَكَلَه.

ويقولون: «افتقدَنا إلى الأُلفة»، وهي خطأ، ففعلُ «افتقدَ» لا يليه حرف جرّ، بل يتعدّى إلى مفعوله بنفسه، والصوابُ «افتقدنا الألْفةً». يقول أبو فراس:

سيذكرُني قومي إذا جدّ جِدُّهم

وفي الليلةِ الظلماءِ يُفْتَقدُ البدرُ

من أمثال العرب

على أهلها تجني بَراقشُ كانت بَراقشُ كلبةً لقومٍ من العرب، فأُغيرَ عليهمْ، فهربوا ومعهمْ بَراقشُ، فاتّبع القومُ آثارَهُم بنُباحِ بَراقشَ، فهجموا عليهم، وفتكوا بهم.

عِلْمانِ خيْرٌ منْ عِلْمٍ أصلُه أنّ رجلاً وابنَهُ سَلكا طريقاً، فقال الرجلُ: يا بُنَيّ استَبْحِثْ لنا عن الطريق، فقالَ: إنّي عالمٌ، فقالَ: يا بُنَيّ عِلْمانِ خيْرٌ منْ عِلْمٍ. يُضْربُ في مدحِ المُشاورةِ والبَحْثِ.