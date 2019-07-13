سفينة حربية بريطانية ثانية إلى الخليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بريطانيا، أمس الجمعة، أنها ستزيد مؤقتاً انتشارها العسكري في الخليج، بتقديم موعد تناوب مقرر بين سفينتين حربيتين في منطقة الخليج، حيث سيتم نشر السفينتين معاً في الوقت الحاضر قرب المياه الإيرانية، وأشارت إلى أنها لا تريد تأجيج التوتر مع إيران، وأكدت في الوقت نفسه، أن المحادثات مستمرة مع واشنطن لتعزيز الوجود العسكري بالخليج، في وقت دعت طهران مجدداً بريطانيا إلى الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق، وتوعد رجل دين إيراني بريطانيا بتلقي «صفعة على الوجه».

وأعلن متحدث حكومي بريطاني، أن السفينة «دانكان» التابعة للبحرية الملكية البريطانية ستقوم «بالانتشار في المنطقة ”الخليج 365” لضمان الحفاظ على وجود أمني متواصل»، فيما توقف السفينة «مونتروز» مهمتها لأعمال صيانة مقررة مسبقاً وتغيير أفراد الطاقم. وأضاف المصدر أنه تم تقديم موعد عملية التناوب بضعة أيام وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

من جهته قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أمس الجمعة، إن بريطانيا لا تسعى لتصعيد الوضع مع إيران، مع استمرار التوتر بين لندن وطهران بسبب ناقلة إيرانية محتجزة في جبل طارق ومرور السفن عبر مضيق هرمز. وقال هانت لتلفزيون «سكاي نيوز»، «هذا رد فعل منا على ما يحدث بطريقة محسوبة وحذرة، ونوضح لإيران أننا لا نسعى لتصعيد هذا الوضع».

إلى جانب ذلك، قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، أمس الجمعة، إن المناقشات بين بريطانيا والولايات المتحدة مستمرة لتعزيز وجودهما العسكري في الخليج، وذلك بعدما قالت لندن إن سفناً إيرانية حاولت اعتراض الناقلة البريطانية «بريتيش هيريتدج» التي تشغلها شركة «بي.بي» في مضيق هرمز. وقالت المتحدثة باسم ماي «نجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز وجودنا في وجه التهديدات الأخيرة التي تواجه الملاحة بالمنطقة».

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من جهة أخرى، دعت وزارة الخارجية الإيرانية بريطانيا إلى الإفراج فوراً عن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق.

وأكدت الوزارة أنه من مصلحة الجميع الإفراج عن الناقلة في أقرب وقت. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي المزاعم البريطانية حول ناقلة النفط الإيراني «واهية»، مؤكداً أن الناقلة عملاقة ولا يمكنها الرسو في الموانئ السورية، حسبما نقلته عنه أمس الجمعة وكالة أنباء «فارس» الإيرانية.

وزعم موسوي أن إيران ودول المنطقة قادرون على ضمان الأمن الإقليمي، مؤكداً أن وجود القوات الأجنبية لن يسهم في استتباب الأمن أو الاستقرار في المنطقة. وحذر موسوي بريطانيا من العواقب التي قد تنجم من استمرار احتجاز الناقلة الإيرانية. وهددت إيران بأن احتجاز الناقلة لم يمر دون رد.

وفي السياق نفسه، نقل التلفزيون الإيراني الرسمي، عن رجل دين بارز قوله، أمس الجمعة، إن بريطانيا ستتلقى قريبا «صفعة على الوجه» لأنها احتجزت ناقلة إيرانية الأسبوع الماضي. ووفقاً للتلفزيون الإيراني، فقد قال رجل الدين كاظم صديقي للمصلين خلال خطبة الجمعة «مؤسسة إيران القوية ستوجه قريبا صفعة على وجه بريطانيا لأنها تجرأت واحتجزت ناقلة النفط الإيرانية». (وكالات)