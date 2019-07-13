شكرا لقرائتكم خبر عن الأطراف السودانية تجتمع اليوم لإجازة «الإعلان الدستوري» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أعلن الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، أمس الجمعة، أن المجلس العسكري السوداني وقوى «إعلان الحرية والتغيير» اتفقا بشكل كامل على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية، فيما رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، بالاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية، في حين أعلنت قوى التغيير، أمس، «تنظيمها مواكب اليوم باسم «العدالة أولاً»، بمناسبة مرور 40 يوماً على أحداث فض اعتصام المحتجين من أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم».

وقال لبات، في تصريحات عقب جلسة مفاوضات ثالثة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير استمرت حتى فجر أمس الجمعة، إن الطرفين اتفقا على عقد اجتماع اليوم السبت للدراسة والمصادقة على وثيقة «الإعلان الدستوري» المنظم للفترة الانتقالية.

وأشار المبعوث الإفريقي للسودان إلى أن التفاوض بين الطرفين كان بناء ومسؤولاً.

كانت قوى التغيير كشفت أمس، عن تسلّمها نسخة من الاتفاق مع المجلس العسكري وذلك بهدف مراجعتها قبل التأمين عليها اليوم.

وقالت وكالة الأناضول أمس إنّ مسودة الاتفاق ستعود إلى الكتل الرئيسية المكونة للحرية والتغيير لمناقشتها.

وأشارت إلى أنّ القوى الموقعّة على إعلان الحرية والتغيير «84» مكوناً سياسياً ومدنياً، وأنّ الكتل التي ستناقش الاتفاق هي التحالفات الخمسة بقيادة تجمع المهنيين السودانيين، وتحالف قوى الإجماع، وتحالف نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض، وتجمع منظمات المجتمع المدني. وكان ينتظر أنّ يتم الخميس الماضي تسليم النسخة النهائية لقوى الحرية والتغيير لكّن ملاحظات معينة أبداها المجلس العسكري أدّت إلى تأجيل الخطوة.

وبحسب الأناضول فإنّه سيتمّ مناقشة التعديلات التي لا تُشكّل تغييراً كبيراً في جوهر الاتفاق أو تؤثر في مضمونه.

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غير أن مسؤولاً في قوى التغيير قال لموقع «سودان تربيون» إن أعضاء المجلس العسكري الذين حضروا الاجتماع أعادوا النظر في مواقفهم السابقة وقبلوا كل ما تم الاتفاق عليه تقريباً، لكنهم ما زالوا يتشبثون ببعض النقاط. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته «إنهم يرغبون بالتمتع بسلطة حصرية لإعلان الحرب، وتشكيل اللجان بما في ذلك لجنة الأمن القومي. وكذلك يرغب المجلس العسكري في تقييد صلاحيات البرلمان على المسائل المتعلقة بالفترة الانتقالية، وهذا يعني أن البرلمان الانتقالي لا يمكنه إدخال أي تغيير على التشريع الحالي من حيث الحريات وحقوق الإنسان من أجل تهيئة بيئة مواتية قبل الانتخابات العامة. وهذا يعني أيضاً أنهم يريدون حرمان البرلمان من شرعيته الثورية».

من جهة أخرى، رحبت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس، بالاتفاق السياسي في بين الأطراف السودانية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) الرسمية عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا تيبور ناجي أنَّ هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة للأمام.

وأضاف أنه على الرغم من تأييد الولايات المتحدة للاتفاق، فإنهم لن يشاركوا في صياغة تفاصيله، موضحاً: «هدفنا هو تحقيق الانتقال الذي يسعى إليه الشعب السوداني، لكننا لن نشارك في صنعه».

تصريحات المسؤول الأمريكي جاءت -على ما يبدو- ردًّا على تقريرٍ لصحيفة «فايننشيال تايمز»، صدر أمس، قالت فيه إن واشنطن تدعم اتفاق تقاسم السلطة في السودان، وألقت بثقلها خلف هذا الاتفاق الذي تم التوصُّل إليه، خشية أن يكون البديل لذلك الاتفاق هو فشل الدولة والعنف.

في أثناء ذلك، أعلنت قوى التغيير، أمس، «تنظيمها مواكب اليوم السبت باسم العدالة أولاً، بمناسبة مرور 40 يوما على أحداث فض اعتصام المحتجين من أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم».

وقالت قوى «التغيير» في بيان، إن «محاسبة الجناة والمجرمين على الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها في مجزرة اعتصام القيادة العامة دين واجب السداد، لا تملك أي قوى سياسية أو نقابية أن تتهاون فيه أو تتنازل عنه». وأضاف البيان: «التحقيق المستقل والشفاف في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها» من أمر وخطط ونفذ «للعدالة مطلب لا التفاف عليه».

وتابع: «في أربعينية مجزرة القيادة العامة، اليوم السبت، تخرج مواكبنا باسم «العدالة أولاً» في كل مدن وقرى السودان بالعاصمة القومية والأقاليم».