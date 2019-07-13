الإمارات تقدم 37 طن غذاء لأسر شهداء شبوة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصل دولة الإمارات تقديم المساعدات الغذائية والإغاثية للأسر اليمنية المحتاجة، للتخفيف من معاناتها، وتحسين ظروفها المعيشية في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتزامناً مع «عام التسامح».

وفي هذا الصدد، قام فريق الهلال الأحمر الإماراتي بتنفيذ المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية لأسر شهداء محافظة شبوة التي تضمنت 710 سلال غذائية، بمعدل 37 طناً، مستهدفة مديريات «عسيلان وبيحان وعين». وعبر المستفيدون عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، على هذا العون الكبير، واللفتة الإنسانية التي ستسهم في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر في ظل الظروف المعيشية الصعبة. يذكر أن عدد السلال الغذائية التي تم توزيعها منذ بداية «عام التسامح» بلغت 28 ألفاً، و220 سلة غذائية استهدفت 127 ألفاً، و789 شخصاً من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة بمعدل 1660 طناً و920 كيلوجراماً. (وام)