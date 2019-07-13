شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن إسقاط خلية «إخوانية» فر أفرادها من مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الكويت: الحسيني البجلاتي
ضبطت أجهزة وزارة الداخلية الكويتية شبكة إرهابية تابعة لتنظيم الإخوان يحمل منتسبوها الجنسية المصرية، نفذوا عمليات إرهابية في مصر وصدرت بحقهم أحكام مشددة بالسجن.
وقامت الأجهزة الأمنية المختصة بالوزارة بضبط الخلية الإرهابية البالغ عدد أفرادها 8 والصادر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاما بعد إدانتهم في قضايا تمس الأمن المصري.
ولفتت الوزارة في بيان لها أمس ، الى أن الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين الكويت مقراً لهم، لافتة إلى أن الجهات المختصة في الوزارة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية، ومن خلال التحريات تمكنت من تحديد مواقع أفرادها، وباشرت الجهات المختصة عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة.
وبينت الوزارة أنه وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية، لافتة إلى أن التحقيقات لاتزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم.
وحذرت وزارة الداخلية من أنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أي خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن وإنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت. وكشفت مصادر مطلعة ل«الخليج» أن عمليات الرصد والمتابعة ربما تقود إلى أفراد آخرين مرتبطين بتلك الخلية، موضحة أنها تجمع الخيوط لمعرفة الأفراد أو الشركات التي مكنتهم من الدخول إلى الكويت بشكل شرعي تحت مسميات العمل.
وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن بالكويت، مبينة أن هناك تنسيقاً سيتم بين الجهات المختصة في كل من الكويت ومصر لكشف مزيد من التفاصيل ومعرفة أهداف ومخططات تلك المجموعة وأي مجموعات أخرى.
وفي السياق قال مصدر مصري مسؤول، إن إعلان السلطات الكويتية عن ضبط خلية تابعة للإخوان، جاء بعد مراسلات بين الجهات الأمنية المصرية ومسؤولين في الكويت استمرت لسنوات.
وأشار المصدر إلى وجود «نشرة حمراء واتفاقية تعاون أمني بين القاهرة والكويت، تتيح تسليم أفراد الخلية في أقرب وقت ممكن». ورحب المصدر بالخطوة الكويتية، وقال إنها «بداية تنسيق حقيقي لخطوات أخرى بين مصر والكويت، ومصر ودول خليجية أخرى، خاصة أن أفراد الخلية المضبوطة في الكويت هاربون منذ مدة».
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