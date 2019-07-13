مصرع العشرات باشتباكات وغارات في ريفي حماة وإدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد الجيش السوري والقوات الموالية السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية في ريف حماة الشمالي الغربي بعد معارك عنيفة مع فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً)، فيما قتل 22 عنصراً من القوات الحكومية والفصائل، خلال الاشتباكات المستمرة، أمس الجمعة، لتتخطى حصيلة المعارك 120 قتيلاً منذ ليل الأربعاء، وفق ما ذكر المرصد السوري، فيما قتل 13 مدنياً، على الأقل، ثلاثة منهم في مدينة إدلب، جراء غارات حكومية، في حين دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ب«شدة» الغارات الجوّية التي «تستهدف مدنيّين في شمال غربي سوريا» والتي طالت خصوصاً «منشآت طبّية وعاملين طبيين».

وتمكنت القوات الحكومية بدعم روسي بعد منتصف ليل الخميس الجمعة من استعادة السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية في ريف حماة الشمالي الغربي، بعد شنها هجمات معاكسة ترافقت مع عمليات قصف جوي وبري كثيفة، وفق المرصد. وأحصى المرصد مقتل عشرة مقاتلين على الأقل من الجيش مقابل 12 من الفصائل المسلحة، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في المعارك التي اندلعت ليل الأربعاء إلى 67 من قوات النظام والمجموعات الموالية لها، مقابل 56 من الفصائل بينهم 39 مقاتلاً إرهابياً.

وتتزامن المعارك المستمرة بين الطرفين مع تنفيذ القوات الحكومية غارات وقصفاً على مناطق عدة، طالت الخميس مدن إدلب، مركز المحافظة، وأريحا ومعرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي والزكاة وكفرزيتا في ريف حماة الشمالي. وتسبّب القصف الجوي للقوات الحكومية بمقتل مدنيين اثنين في معرة النعمان وثالث في أريحا وسيدة في كفرزيتا، إضافة إلى إصابة 37 آخرين بجروح، بعضهم في حالات خطرة بحسب المرصد.

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من جهة أخرى، تسببت غارات نفذتها القوات الحكومية بمقتل 13 مدنياً على الأقل بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من 45 آخرين بجروح، وفق المرصد. وقتل ثلاث من الضحايا في غارات استهدفت مدينة إدلب التي بقيت منذ بدء التصعيد نهاية إبريل بمنأى عن القصف إلى حد كبير. وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن «هذه أول مرة تطال فيها الغارات وسط مدينة إدلب، بعدما اقتصرت سابقاً على أطرافها وحصدت قتيلاً واحداً الشهر الماضي». وذكرت مصادر إعلامية أن القصف استهدف أبنية سكنية قرب ساحة السبع بحرات، أكبر ساحات المدينة.

في غضون ذلك، قال جوتيريس في بيان إنّ «العديد من تلك المنشآت تعرّض للقصف الأربعاء، بينها مستشفى بمعرّة النعمان هو أحد أكبر المؤسّسات الطبّية في المنطقة وكان تمّ إعطاء احداثيّاته إلى (الأطراف) المتحاربين» وألحقت تلك الضّربات أضراراً بالمنشآت الطبّية، وهي لم تتوقّف على الرّغم من الضغط الذي مورس على روسيا من جانب شركائها بالأمم المتحدة.

وذكّر جوتيريس بوجوب «حماية المدنيّين والبنية التحتيّة المدنيّة، بما في ذلك المنشآت الطبّية»، مؤكداً أنّ من «يرتكب انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي يجب أن يُحاسب».

(وكالات)