8 مليارات استثمارات مشروع «الزاهية».. وبيع 55%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

أكد شادي العزة، الرئيس التنفيذي للزاهية في ماجد الفطيم العقارية أن القيمة الاستثمارية لمشروع الزاهية تجاوزت 8 مليارات درهم، منها 5.5 مليار للمشروع و2.6 مليار لسيتي سنتر الزاهية، في حين تم بيع 55% من المشروع.

وقال العزة في حوار مع ”الخليج 365”، إنه من المتوقع إنجاز وتسليم جميع منازل الزاهية، في عام 2023، وهي تضم 2400 منزل بمساحات مختلفة تشمل الفلل، ومنازل التاون هاوس، والشقق. وفيما يتعلق بسيتي سنتر الزاهية، المقرر افتتاحه في عام 2020، فالعمل متواصل للتسليم حسب الجدول المخطط له.

قال شادي العزة أنه تم بيع أكثر من 1200 منزل حتى الآن بمساحات مختلفة من إجمالي 2400 منزل والتي ستضمها الزاهية عند اكتمالها، وحتى نهاية العام الجاري ستكون 800 عائلة قد سكنت بشكل فعلي في المجمع، مشيراً إلى أن مشروع الزاهية يعد من أكبر الاستثمارات العقارية في الشارقة الذي نتوقع له مستقبلاً مشرقاً خلال الفترة المقبلة في ظل الاهتمام المتزايد بالإمارة من قبل المستثمرين في مختلف القطاعات الحيوية، وهو ما سينعكس إيجاباً على نمط الحياة وفرص العمل المتاحة في الشارقة.

وأشار العزة إلى أن مساحة سيتي سنتر الزاهية، تقدر بأكثر من 135 ألف متر مربع، وسيتضمن منطقة لتناول الطعام على مستويين، و352 محلاً متنوعاً للبيع بالتجزئة تحمل أسماء علامات تجارية إقليمية وعالمية، موزعة على ثلاثة طوابق، إضافة إلى كارفور هايبر ماركت بمساحة 12700 متر مربع، وخيارات ترفيهية تشمل صالات سينما من «ﭬوكس»، تتألف من 16 شاشة عرض، فضلاً عن مركز الترفيه العائلي «ماجيك بلانيت» الذي يمتد على مساحة 2350 متراً مربعاً، و«ليتل إكسبلوررز». كما سيحتوي سيتي سنتر الزاهية على 5300 موقف للسيارات، ومن المتوقع الانتهاء منه في العام 2020.

أبتاون 2021

أما بالنسبة للجسر الذي يتم انشاؤه حالياً والذي يصل إلى سيتي سنتر الزاهية قال العزة، إن الجسر قيد التطوير حالياً وسيتم افتتاحه مع تسليم المرحلة الأولى من أبتاون الزاهية عام 2021، وهذا الجسر يمنح ميزة تنافسية مهمة لأبتاون الزاهية، لأنه المشروع العقاري الوحيد في الشارقة الذي يتيح للقاطنين في المجمع الوصول المباشر والسريع إلى أكبر مركز تسوق في الإمارات الشمالية، وهو ما يمنحهم فرصاً أكبر للتسوق والاستمتاع بمرافق وخدمات سيتي سنتر الزاهية.

وأشار العزة إلى أن العام 2018 عامًا مملوءاً بالتحديات بالنسبة لمعظم الأسواق، وعلى الرغم من ذلك، شهدت المبيعات في الزاهية زيادة مهمة، حيث أثبت قدرتها على تجاوز التحديات وظروف السوق بسبب نمط الحياة الفريد الذي تقدمه، وموقعها في قلب الشارقة الجديدة التي تنمو بسرعة خاصة مع سيتي سنتر الزاهية المتوقع افتتاحه العام المقبل والتغيّرات الرئيسية التي تحدث من حولنا. وقال: ونحن من جهتنا في الزاهية قد يكون من الصعب علينا التكهن بتوجه السوق العقاري بشكل عام، ولكننا، وفي ضوء المؤشرات والدراسات التي نقوم بها، نتوقع أن يستمر النمو في الزاهية حتى الانتهاء من المشروع.

البحث عن الجودة

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ورداً على توجهات المستثمرين في إمارة الشارقة قال العزة «أعتقد أن المستثمرين والمهتمين بالقطاع العقاري يبحثون عن الجودة في التصميم والبناء، وكذلك عن مطور عقاري يتمتع باسم موثوق ويستند إلى أعوام طويلة من الخبرة والمهارة والرؤية، وأيضاً يهتمون بالمشاريع التي توفّر الرفاهية ونمط الحياة المتميز وتحقق عوائد استثمارية مجزية على المدى الطويل».

ولفت العزة إلى أن المستثمرين في مشروع الزاهية يميلون إلى الوحدات الأصغر عادة مثل الشقق والمنازل الصغيرة، في حين يفضل المستخدمون النهائيون منازل وفللاً أكبر لأنها تناسب العائلات أكثر، حيث تقدم الزاهية خيارات واسعة من أنماط المنازل، من الاستوديوهات إلى الفلل المكونة من 6 غرف نوم.

وتتوجه الزاهية نحو العملاء الذين يقدرون جودة الحياة والمعيشة الفاخرة، وهم يأتون من قطاعات وجنسيات مختلفة سواءً كانوا مستثمرين أو مستخدمين نهائيين. لدينا مواطنون من الإمارات، ومقيمون عرب وأجانب، جميعهم يلتقون عند الرغبة بأن يكونوا جزءاً من الزاهية، التي تعد وجهة مثالية للاستثمار وممارسة الأعمال.

وقال العزة: هذه الميزات الفريدة دفعت شركة «ماجد الفطيم العقارية» والشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، في عام 2008، إلى إنشاء الشارقة القابضة - الشركة المطورة للزاهية، والتي تسعى إلى الارتقاء بمعيشة سكان الشارقة، ونحن متفائلون بمستقبل السوق العقاري في إمارة الشارقة ودولة الإمارات. ولذلك فإن الاستراتيجية المشتركة لماجد الفطيم العقارية والشارقة لإدارة الأصول والزاهية تركز على المدى الطويل، وتؤمن بأن مستقبل القطاع العقاري في الشارقة خلال السنوات المقبلة سيكون مشرقاً، ويتجاوز التوقعات.

وجهة عائلية

وأضاف العزة أن الشارقة تعد وجهة عائلية متميّزة في المنطقة، بفضل ما تتمتع به من موقع استراتيجي في قلب المنطقة، ونظراً لما توفره من بيئة آمنة، وبنية تحتية متميّزة، واقتصاد مستقر ومتنوع، ومرافق صديقة للطفل والعائلة، ومؤسسات تضع العائلة في قلب اهتماماتها، سواءً من الناحية التربوية أو التعليمية أو الصحية أو الرياضية أو الثقافية، وهو ما جعلها الخيار الأفضل للعائلات كما هي أيضاً للإقامة والعمل والدراسة والسياحة.



تجسيد قيم الإمارة

راعت الزاهية، الوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة، من خلال توفير المنازل المناسبة لجميع أفراد العائلة، وتقديم تجربة فريدة تجمع بين رغد العيش، ومتعة التسوق، والحياة الاجتماعية، التي تجسد جميعها قيم الإمارة القائمة على الأسرة والمجتمع والثقافة، وتعمل على تحقيق السعادة للقاطنين فيها ولزوارها كل يوم، عبر ما تتضمنه من مرافق رحبة، تشمل متنزهات، وملاعب، ومساجد، ومنافذ لتناول الطعام والمشروبات.