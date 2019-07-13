الكويت تضبط "خلية إرهابية تتبع الاخوان المسلمين"

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الكويت: أعلنت وزارة الداخلية الكويتية الجمعة ضبط "خلية إرهابية تتبع تنظيم الاخوان المسلمين" واعتقال عناصرها.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن بيان للوزارة ان عناصر الخلية المعتقلين "كانت قد صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت الى (السجن) 15 عاما".

وأضاف البيان أن أفراد "تلك الخلية قاموا بالهرب والتواري من السلطات الامنية المصرية متخذين الكويت مقرا لهم".

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وتابع "بعد اجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالامن في أماكن مختلفة داخل الاراضي المصرية"، مشيرا الى ان "التحقيقات لا تزال جارية للكشف عمن مكنهم من التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم".

ولم يشر المصدر الى عدد أفراد الخلية.

وتنظيم الاخوان المسلمين محظور في مصر ودول حليفة لها مثل الامارات والسعودية، لكنه غير محظور في الكويت.