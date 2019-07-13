ألمانيا تدين استهداف النظام السوري وحلفائه منشآت طبية بإدلب

برلين/ جنيد قره داغ/ الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية الألمانية بشدة، استهداف النظام السوري وحلفائه، بهجمات جوية، مستشفيات وطواقم طبية، شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في بيان للوزارة، الجمعة، أوضحت فيه أن الهجمات استهدفت منشآت طبية تدعمها ألمانيا، وقتل فيها العديد من العاملين في الطواقم الطبية.

ودعت الخارجية الألمانية، كلا من النظام السوري وحلفائه، لوقف الهجمات العسكرية، واحترام القانون الدولي، وضمان حماية المدنيين.

Advertisements

وفي قت سابق الجمعة، كشفت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، عن مقتل 606 مدنيين في هجمات شنتها قوات النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد في إدلب، منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.

ومنتصف سبتمبر/أيلول 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

يقطن المنطقة حاليا نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.