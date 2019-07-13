تونس.. ارتفاع عدد جثث المهاجرين المُنتشلة إلى 79

مدنين (تونس)/ هيثم المحضي/ الخليج 365

انتشل خفر السواحل التونسي، الجمعة، 8 جثث لمهاجرين غير نظاميين على السواحل الجنوبية للبلاد، ليرتفع بذلك عدد من تم انتشال جثثهم إلى 79 شخصا، منذ غرق القارب المنكوب، في الثالث من يوليو/تموز الجاري.

جاء ذلك وفق ما أفاد به، الجمعة، منجي سليم، رئيس الهيئة المحليّة للهلال الأحمر التونسي في محافظة مدنين (جنوب)، للأناضول.

وقال سليم: تم اليوم انتشال 8 جثث لمهاجرين غير نظامين على سواحل مدينة جرجيس (جنوب).

وأشار إلى أنه تمّ أمس (الخميس)، وإلى غاية الفترة المسائية، انتشال 45 جثة، تضاف إلى 26 جثة أخرى تم انتشالها خلال الأسبوع الماضي، ليصل عدد الجثث المُنتشلة إلى 79 جثة.

وفُقد 82 مهاجرا غير نظامي إثر غرق قاربهم، قبالة السواحل الجنوبية للبلاد، وتمكن خفر السواحل التونسي من إنقاذ 4 منهم على سواحل جرجيس، أحدهم فارق الحياة بسبب تدهور حالته الصحية.

وقال سليم، إن "المركب الذي غرق كان يحمل 86 شخصا من بينهم 7 نساء".

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وبعد إنقاذ 4 مهاجرين وانتشال 79 جثة على السواحل الجنوبية للبلاد، يبقى 3 مفقودين إلى الآن.

وأضاف سليم: "إذا وجدنا أكثر من 3 جثث خلال الأيام القادمة، فإنه من المحتمل جدا وجود ضحايا آخرين لقارب آخر غرق في البحر خلال الفترة الماضية" .

وأشار إلى أنه تم تحويل أغلب الجثث الى المستشفى الجهوي بمحافظة قابس (شرق)، لإجراء عملية التشريح قبل دفنهم.

يشار إلى أن جرجيس، تضم مقبرة خاصة بدفن المهاجرين غير نظاميين، لكنها لم تعد قادرة على استيعاب مزيد من الجثث.

وتشهد السواحل التونسية سنويا وصول مئات المهاجرين غير النظاميين بعد غرق قواربهم في البحر المتوسط.

ويتم إيواء المهاجرين واللاجئين في مراكز خاصة بهم بمحافظة مدنين، تشهد اكتظاظا كبيرا ما دفع هيئات الإغاثة التونسية والأممية إلى استئجار منازل لإيواء بعض المهاجرين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.