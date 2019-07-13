الان تتابع أمريكا.. تغريم فيسبوك 5 مليارات بعد فضيحة بيع بيانات المستخدمين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
وافقت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية على تسوية قيمتها حوالي خمسة مليارات دولار مع فيسبوك بشأن تحقيقها في طريقة تعامل شركة التواصل الاجتماعي مع بيانات المستخدمين.
وأفادت تقارير أجنبية بأن اللجنة تجري تحقيقا في مزاعم بأن فيسبوك تبادلت على نحو غير ملائم البيانات الشخصية لسبعة وثمانين مليون مستخدم مع شركة كيمبرج أناليتيكا البريطانية للاستشارات التي تم إشهار إفلاسها. ويركز التحقيق على ما إذا كان تبادل البيانات ونزاعات أخرى قد انتهكا اتفاقا يرجع إلى عام 2011 بين فيسبوك والهيئة التنظيمية.
ودفعت تلك الأنباء أسهم فيسبوك للصعود لتغلق مرتفعة 1.8 بالمئة. وقالت فيسبوك في وقت سابق هذا العام إنها خصصت ثلاثة مليارات دولار لدفع غرامة توقعت أن تتراوح من ثلاثة مليارات إلى خمسة مليارات دولار.
وامتنعت لجنة التجارة الاتحادية وفيسبوك عن التعقيب.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال إن من المتوقع أن تتضمن التسوية قيودا حكومية على طريقة تعامل فيسبوك مع البيانات الشخصية للمستخدمين.
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