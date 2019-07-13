زوارق أبوظبي تبحث عن لقب السباق الأول للفورمولا 12 ساعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترتفع حالة التأهب والاستعداد عبر مياه بحيرة مدينة أوجستو البولندية مع انطلاق تفاصيل السباق الرئيسي الأول لتحدي أوجستو الكلاسيكي لزوارق «الفورمولا2» 12 ساعة والذي ينطلق كي يكون الجزء الثاني من التحدي العالمي لزوارق «الفورمولا2» والذي بدأ في روين الفرنسية في مايو الماضي، وينطلق السباق الأول اليوم بطموحات كبيرة وقوية لفريق أبوظبي الإماراتي والذي يستمر بنجاح في المشاركة عبر هذه البطولة التي يتصدر الترتيب العام من خلالها في الجزء الأول والمركز الثالث أيضاً بزورقيه «أبوظبي 35» و«أبوظبي 36»، ويأمل الفريق الإماراتي أن يوفق في حسم المنافسة بشكل كبير في السباق الأول للتحدي اليوم خاصة أن زورق «أبوظبي 35» يمتلك حالياً 20 نقطة في حين يحمل زورق «أبوظبي 36» 15 نقطة في المركز الثالث.

ويشارك في منافسات السباق 14 زورقاً شاركت جميعها في المنافسة الأولى والتحدي الأول في روين وتسعى اليوم لمزاحمة فريق أبوظبي الإماراتي على صدارة الموسم وعدم إعطائه الفرصة كي يتوج للمرة الأولى بطلاً للمرحلتين.

وتحمل هذه البحيرة ذكريات سعيدة وطيبة للفريق حيث حصد في 2016 لقب السباق الأول بزورق «أبوظبي 35» في أول مشاركة وحضور له، وتشارك زوارق الإمارات اليوم بقيادة ثمانية أبطال هم راشد الطاير وراشد القمزي وتوليو أباتي وشون تورنتي على زورق «أبوظبي 35»، في حين يشارك في زورق «أبوظبي 36» فالح المنصوري وماجد المنصوري ومحمد المحيربي وراشد الرميثي، وفي المعتاد فإن تحدي ال12 ساعة ينقسم على مدار يومين، حيث تكون مدة السباق في كل يوم ست ساعات متواصلة، ومن المقرر أن يقود كل متسابق الزورق بواقع ساعة ونصف الساعة قبل تسليم الزورق للمتسابق الذي يليه لكي يستمر السباق وبشكل متواصل من الصباح وحتى المساء.

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وينطلق السباق اليوم في تمام التاسعة صباحاً ويستمر حتى الثالثة عصراً، وسيعقب السباق مراسم تتويج الفائزين في اليوم الأول وتوزيع النقاط أيضاً، بالإضافة إلى الفحص الفني الذي ستخضع له الزوارق الأولى، حيث تتميز هذه البطولة بصرامة كبيرة في الفحص والتدقيق على المحركات والزورق مع نهاية المنافسة، وتنطلق المرحلة الثانية والسباق الثاني غداً في الحادية عشرة صباحاً وينتهي في تمام الخامسة عصراً ويعقبه أيضاً تتويج الفائزين في السباق الثاني وأيضاً تكريم أبطال الموسم في التحدي الكلاسيكي.

ويشكل الخصم المباشر لعدد الدورات عقوبة مهمة وغاية في الحساسية في سباقات وتحدي الإندوراس للزوارق، ويتم خصم من خمس إلى عشر دورات كعقوبة سريعة لأي زورق يقوم بالتفافة خاطئة أو اعتراض لزورق آخر أو أي مخالفة تسمح للجنة المنظمة بتطبيق العقوبة عليه، وتجدر الإشارة إلى أن الخصم هو بمثابة كابوس مزعج للفرق حيث يغير في الكثير من مركز أي زورق بالتراجع للخلف بعد أن يكون في المراكز الأولى، وليس شرطاً أن لا يتعرض المخضرمون للمخالفة حيث إن الجميع يتذوق العقاب في حال عدم التركيز أو الاندفاع وأحياناً عدم الالتزام بما يقدمه الراديو مان من نصائح لزورقه.

ولكن المتمعن في أسماء المشاركين في جولة أوجستو، سيجد حضوراً مخيفاً لأبطال قدامى في السباق الكلاسيكي أبرزهم زوارق الفريق الروسي حامل اللقب قبل موسمين والذي يعد نداً قوياً وخطيراً، وبالرغم من الدخول باسم جديد للفريق هو «نوليت» عوضاً عن «نيو ستار» إلا أنه منافس لا يستهان به ولديه قدرات عالية بمتسابقيه الشبان.