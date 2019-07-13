شكرا لقرائتكم خبر عن حلم عربي بنهائي إفريقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتزعت الجزائر بركلات الترجيح وعلى حساب كوت ديفوار بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، وهو الدور الذي بلغته تونس بعد طول انتظار، بثلاثية نظيفة أنهت بها مغامرة مدغشقر المشارِكة للمرة الأولى.

وكان الحضور العربي مميزاً في نصف نهائي بطولة «كان 2019»، وسيوجد ثنائي عربي في المربع الذهبي لأول مرة منذ 9 أعوام كاملة، وبالتحديد منذ نسخة 2010 والتي شهدت مباراة مصر والجزائر بدور الأربعة، وفاز الفراعنة آنذاك برباعية دون رد وتأهلوا للنهائي وفازوا باللقب.

منذ تلك النسخة وعلى مدار 4 نسخ متتالية لم يعرف المربع الذهبي للبطولة وجود أكثر من فريق عربي واحد.

ففي نسخ 2012 و2013 و2015 غاب العرب عن المربع الذهبي تماماً، وفي نسخة 2017، تأهل منتخب مصر لدور الأربعة ثم تخطى عقبة بوركينا فاسو وصعد للنهائي وخسر أمام الكاميرون.

وتقام مواجهتا دور الأربعة غداً الأحد، فيلتقي منتخب السنغال نظيره تونس في ملعب الدفاع الجوي ثم يلعب منتخب الجزائر ضد نيجيريا باستاد القاهرة.

دموع وسعادة

على استاد السويس، خرج المنتخب الجزائري، أبرز المرشحين للقب النسخة الثانية والثلاثين المقامة في مصر فائزاً 4-3 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1 في مباراة صعبة، بينما عبرت تونس بثلاثة أهداف نظيفة على حساب مدغشقر على استاد السلام في القاهرة، لتبلغ نصف النهائي للمرة الأولى منذ عام 2004.

واختصرت دموع الجزائريين بغداد بونجاح ويوسف عطال حكاية المنتخب الباحث عن لقب ثان بعد 1990 على أرضه. الأول أضاع ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني قبل استبداله، والثاني خرج مصاباً في الشوط الأول.

لم يتراجع ترقب بونجاح طول جلوسه إلى مقاعد البدلاء: عينان مغرورقتان بالدموع، يدان مرفوعتان نحو السماء بالدعاء، خلال ما تبقى من الوقت الأصلي، في الشوطين الإضافيين، وطوال ركلات الترجيح.

عطال الذي ربط كتفه الأيمن بسبب الإصابة، بقي جالساً خلال الركلات، تاركاً في الأذهان صورة شاب (23 عاماً) دامع، وإلى جانبه المدرب جمال بلماضي يعانقه، يواسيه، بينما يواصل لاعبوه تنفيذ الركلات.

سئل الأخير عن هذه اللحظة، وهو المعروف - علناً أقله - بأنه صلب لا يظهر مشاعره. أجاب: «كانت مباراة بكثير من التوتر والترقب»، مضيفاً «يوسف عطال لاعب يحبه الجميع، كريم جداً، إنساني جداً».

وتابع «أن أراه جالساً بجانبي، غير قادر على التسديد ويبكي وقد ربط كتفه... عدم القيام بأمر ما يعني أنني لست إنسانياً»، معتبرا أن إصابة لاعب نيس الفرنسي كانت «النقطة السوداء الوحيدة» في مباراة الخميس.

وردت الجزائر بفوزها أول أمس لكوت ديفوار إقصاءها من ربع نهائي 2015 عندما واصل «الفيلة» طريقهم وتوجوا بلقب ثانٍ بعد 1992. وكانت مواجهة أول أمس صعبة، أرادت الجزائر انتزاعها لتواصل المضي مرشحة فوق العادة بعد أربعة انتصارات في أربع مباريات حافظت خلالها على نظافة شباكها.

سبق الجزائريون إلى التسجيل في الدقيقة 20 عبر سفيان فغولي، قبل أن يعادل جوناثان كودجيا (62)، وفي ركلات الترجيح، استفاد محاربو الصحراء من تصدي حارس مرماهم رايس مبلوحي للركلة الثالثة وإضاعة سيري داي الخامسة التي ارتدت من القائم الأيمن. قال بلماضي: «التأهل إلى نصف النهائي أمام كوت ديفوار هو مصدر رضا هائل».

تفوقت الجزائر بداية بهدف أتى بفضل انتزاع بونجاح الكرة على مشارف المنطقة، ليحصل عليها رامي بنسبعيني ويحولها لداخل المنطقة، فتتحول مباشرة من فغولي إلى شباك الحارس العاجي سيلفان غبوهوو.

في الثواني الأولى من الشوط الثاني، توفرت للجزائريين فرصة مثالية لتعزيز النتيجة بعدما انتزع بونجاح ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل الحارس الإيفواري، لكن المهاجم الجزائري سدد الكرة في العارضة.

Advertisements

دفع محاربو الصحراء ثمن إهدار ركلة الجزاء بعد نحو ربع ساعة، عندما شنت كوت ديفوار هجمة سريعة قادها ولفريد زاها، ومرر خلالها الكرة إلى كودجيا الذي راوغ بمجهود فردي رائع، وسدد في الشباك الجزائرية التي اهتزت للمرة الأولى بعد أربع مباريات.

وفي ركلات الترجيح، منح مبولحي زملاءه الأفضلية بالتصدي للثالثة التي نفذها ولفريد بوني. وسنحت ليوسف بلايلي فرصة الحسم بالركلة الخامسة، لكنه أصاب القائم الأيمن، قبل أن يكرر سيري داي الأمر نفسه للإيفواريين ويهدر فرصة التعديل، لتفوز الجزائر وتصعد لنصف النهائي.

كسر العقدتين

وفي المباراة الثانية كسرت تونس عقدتين: عدم تخطي الدور ربع النهائي، والأداء غير المقنع.

كان التأهل إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ 15 عاماً، وتحديداً منذ اللقب الوحيد على أرضها. على صعيد الأداء، كسرت أهداف الفرجاني ساسي ويوسف المساكني وبديله نعيم السليتي (52 و60 و90+3 توالياً)، رتابة أداء نسور قرطاج بالتعادلات الثلاثة في الدور الأول، وفوز ركلات الترجيح ضد غانا في ثمن النهائي.

وقال ساسي إن لاعبي تونس كانوا «أكثر عزيمة وأكثر روحاً، هذا ما صنع الفارق»، مضيفاً «مر زمن لم نبلغ فيه نصف النهائي. من مباراة إلى أخرى كان مردودنا يتحسن». وعبر المنتخب التونسي ليضرب موعداً مرتقباً بمواجهة بين أفضل منتخبين قارياً في تصنيف الاتحاد الدولي (فيفا): «أسود تيرانغا» (22) ونسور قرطاج (25).

بالنسبة إلى المدرب الفرنسي لتونس ألان جيريس، ستكون المباراة موعداً مع الماضي، مع المنتخب الذي دربه بين 2013 و2015.

وقال جيريس: «على المستوى الشخصي سيكون أمراً مميزاً» في مواجهة لاعبين أكد أن علاقته بهم تتخطى كرة القدم، كاشفاً أنه رغب في أن يتفادى مواجهة السنغال في البطولة نظراً لماضيه معها.

ومنذ لقبهم عام 2004، بلغ نسور قرطاج ربع النهائي ست مرات (بما يشمل نسخة 2019)، وفشلوا في تخطيه خمس مرات آخرها في 2015 و2017.

جاء الشوط الأول بأفضلية تونسية اعتمدت على التسديدات البعيدة، لاسيما من ساسي (14) ووهبي الخزري عبر ركلة (32) أبعدها الحارس ملفين أدريان.

في الشوط الثاني، هاجم نسور قرطاج فريستهم، منذ الدقيقة الأولى عندما سجل الخزري، لاعب سانت اتيان الفرنسي، هدفاً ألغي بداعي التسلل.

لم يتأخر كسر التعادل إثر تمريرة من المساكني إلى ساسي الذي سدد كرة قوية ارتدت من جسد توما فونتين وغالطت حارس مرماه.

وواصل الخزري هواية التسديد لا سيما عبر الركلات الحرة، ومنها في الدقيقة 55 أبعدها الحارس، وأخرى (66) بجانب القائم الأيسر. وبين هذه وتلك، كان هدف المساكني من كرة مرتدة من ملفين بعد تسديدة للخزري.

خرج القائد ودخل بدلاً منه السليتي، ودون اسمه في لائحة المسجلين بكرة متقنة بعد تمريرة من الخزري الذي قاد هجمة تونسية مرتدة سريعة.

الفوز انعكس فرحة في العاصمة حيث تعالت صيحات المشجعين في شوارع منطقة المنزه، وهتافات بدأت تحلم ب«نهائي تونسي جزائري».

وكتب رئيس الوزراء يوسف الشاهد عبر «تويتر»، «برافو للنسور.. برشة غرينتا (الكثر من العزيمة).. وأداء متميز».