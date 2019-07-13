شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يتسلم رسالة ماجستير حول الذكاء الاصطناعي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسلم الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من رسالة ماجستير تحمل عنوان «الذكاء الاصطناعي في الحد والكشف عن الجريمة»، من المقدم علي اللوغاني، مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
وأشاد بالباحث ودراسته المميزة، وتوجه إليه بالشكر، مؤكداً الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لأبناء الوطن، وتوجيههم الوجهة الصحيحة نحو التخصصات التي تعود بالخير والفائدة على وطنهم ومؤسساتهم التي يعملون فيها.
وتتضمن الرسالة ماهية الذكاء الاصطناعي ومفاهيمه وتطوره التاريخي ومجالاته، وربط تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال الوقاية من الجريمة، واستخداماته في الأجهزة الشرطية للكشف عن الجريمة والتنبؤ بها.
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