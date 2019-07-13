أطباء يحذرون من الإنهاك الحراري والخروج للشواطئ ظهراً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: رانيا الغزاوي



حذر أطباء متخصصون من التعرض للإنهاك الحراري مع اشتداد حرارة الصيف التي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، وحدوث جفاف، كما حذروا من التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترة طويلة، خصوصاً فترة الظهيرة، تجنباً لحدوث ضربات الشمس التي قد تكون قاتلة في حال عدم السيطرة عليها، لما تسببه من ضرر وتلف في الدماغ، والأعضاء الحيوية الأخرى، مثل القلب والكلى، مؤكدين ضرورة التزام الشركات العاملة في مجال المقاولات بتطبيق شروط السلامة، وتنفيذ قرار حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة.

وشدد الأطباء على أن الأطفال هم الأكثر تضرراً من الإنهاك الحراري، وطالبوا الأهالي بعدم ترك الأطفال في السيارة خلال وقوفها تحت أشعة الشمس، موضحين أنها سبب شائع لوفيات الأطفال المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة، حيث ترتفع درجة الحرارة في السيارة بنسبة 6 درجات مئوية خلال 10 دقائق.

ونصح الأطباء، الأسر التي ترتاد الشواطئ بعدم الجلوس والسباحة خلال فترة الظهيرة (ما بين الثانية عشر ظهراً وحتى الرابعة مساء)، تجنباً للتعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومنعاً لحدوث ضربات الشمس، كما حذروا من لعب الأطفال في المناطق المكشوفة في فناء المنزل، حيث استقبلت أقسام الطوارئ بعدد من المستشفيات في أبوظبي، حالات لأطفال تعرضوا لإنهاك حراري وصلت نسبتهم إلى 25% من إجمالي الحالات.

وقال الدكتور عادل ظريف عياد، استشاري طب الطوارئ ورئيس قسم الطوارئ والإصابات بمستشفى الرحبة في أبوظبي، إحدى المنشآت التابعة لشركة أبوظبي للخدمات الصحية، «صحة»: «بلغ إجمالي عدد الحالات التي تم استقبالها منذ شهر يونيو/ ‏‏حزيران الماضي حتى الآن 32 حالة إنهاك حراري، وقام الفريق الطبي بقسم الطوارئ بعلاجها فور وصولها إلى المستشفى، موضحاً أن الإنهاك الحراري يحدث عندما ترتفع درجة حرارة الجسم بين 37 إلى 40 درجة مئوية.

وشددت الدكتورة رشا بوحميد استشارية طب طوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، على ضرورة تجنب البقاء في السيارة الساخنة المتوقفة في الشمس، حتى مع فتح النوافذ حيث ترتفع درجة الحرارة في السيارة بنسبة 6 درجات مئوية خلال 10 دقائق، لافتة إلى أن هذا سبب شائع للوفيات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة لدى الأطفال.

وأكدت أن قسم الطوارئ بمدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، مجهز لاستقبال وعلاج حالات الإنهاك الحراري، وضربات الشمس، وأن العلاج الرئيسي لهذه الحالات هو تبريد الجسم، وخفض درجة حرارته، موضحة أن حالات الإنهاك الحراري البسيطة تحتاج من 2- 4 ساعات في قسم الطوارئ.

من جانبها، أشارت الدكتورة زينب الجباس اختصاصية طب الأطفال بمستشفى في أبوظبي، إلى خطورة تعرض الأطفال للإنهاك الحراري، أو ضربات الشمس، نظراً لما تتسبب به من حدوث جفاف قد يحتاج الطفل بعده إلى الذهاب للمستشفى لتعويض ما فقده من سوائل عبر المحاليل الوريدية، موضحة أن 25% من إجمالي الأطفال كانوا مصابين بالإنهاك الحراري، تراوحت أعمارهم ما بين الثانية، والسادسة.

وأكدت على ضرورة عدم تعرض الأطفال لأشعة الشمس المباشرة، لاسيما وقت الظهيرة، ومراعاة تغطية الرأس عند الخروج للأماكن العامة.