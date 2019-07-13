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وأوضح الجيش في بيان له أن صفارات الإنذار دوت بالقرب من مدينة أشكول القريبة من الحدود مع قطاع غزة، مضيفا أنه تم إطلاق صاروخ واحد باتجاهها.
ولم ترد أي معلومات عن وقوع إصابات أو أضرار جراء إطلاق الصاروخ.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين الماضي، إسقاط طائرة مُسيرة قال إنها تسللت من قطاع غزة.
© REUTERS / AMIR COHEN
وتسببت الطائرات الورقية والبالونات الحارقة التي يطلقها فلسطينيون من قطاع غزة بإحراق مساحات من الأراضي داخل إسرائيل، وقد فرضت السلطات الإسرائيلية قيودا على غزة ردا على إطلاقها.
وتوترت الأوضاع على الحدود بين غزة وإسرائيل منذ انطلاق "مسيرات العودة" الفلسطينية بدءا من احتفالات يوم الأرض في آذار/ مارس 2018 وبشكل أسبوعي، والتي تطورت إلى مواجهات فلسطينية مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات الفلسطينيين.
وتوصلت إسرائيل والفصائل الفلسطينية لتهدئة في أيار/مايو الماضي، برعاية مصرية وقطرية وأممية، بحسب تقارير صحفية.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من غزة صوب الأراضي الإسرائيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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