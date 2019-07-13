شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شمال البيضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرزت، اليوم الجمعة، قوات الجيش اليمنى تقدمًا جديدًا فى محافظة البيضاء وسط البلاد.
وأفاد الموقع الرسمى للجيش اليمنى (سبتمبرنت) بأن قوات الجيش اليمنى قد نفذت هجومًا واسعًا على عدة مواقع تتمركز فيها ميليشيا الحوثى الانقلابية بجبهة ناطع شمال المحافظة.
وتمكن الجيش اليمنى من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع فى سلسلة جبال البرك.
وأسفرت المواجهات التى ما تزال مستمرة حتى اللحظة، عن مصرع 10 عناصر من ميليشيا الحوثى الانقلابية، وجرح آخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة شمال البيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.