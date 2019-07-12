“باعثمان” أول سعودية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط تحصد جائزة عالمية 

جدة - عمرو شويل الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

حصدت الدكتورة فاطمة باعثمان، أستاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزيز أول سعودية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالشرق الأوسط على جائزة عالمية في قمة محادثات الذكاء الاصطناعي‎ VB التي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية بسان فرانسيسكو، وهي أول جائزة تمنح لقياديات النساء في الذكاء الاصطناعي حول العالم.

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وعبرت الدكتورة باعثمان عن سعادتها بهذه الجائزة العالمية في فئة البحث العلمي للمرأة السعودية ودعم المرأة وإنجازاتها على أرض الوطن.

ونوهت الدكتورة فاطمة باعثمان في ختام حديثها بالامتنان والتقدير لخادم الحرمين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان على تشجيعهم ودعمهم للتعليم وتطويره واهتمامهم بالمرأة السعودية مما جعلها تتبوأ مكانة بارزة في مختلف المحافل المحلية والعالمية.

وشددت على أهمية علم الذكاء الاصطناعي في جميع المجالات والاتفاقيات التي أبرمها ولي العهد مع عدد من الدول و تشجيعهم ودعمهم للتعليم والتقنية والتطوير مشددة على أهمية أن تكون هناك جهة حكومية أو هيئة أو وزارة تختص بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحدياته الناتجة عن مدى تسارع هذا العلم وآثاره على جميع نواحي الحياة والاقتصاد.