- 1/2
- 2/2
بيروت — سبوتنيك. وقال نصر الله، في مقابلة مع قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لبدء الحرب الإسرائيلية على لبنان إن "الإيرانيين أرسلوا إلى الولايات المتحدة رسالة عبر دولة ثالثة وجاء فيها: إذا قصفتم أي هدف في إيران أو لإيران، فنحن سنقصف أهدافا أمريكية".
© AP Photo / Mohammed Zaatari
"ترامب أوقف الضربة على إيران بعد الرسالة الإيرانية".
واستبعد نصر الله اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة، موضحاً أن "إيران لن تبدأ أي حرب مع أمريكا، والجانب الأمريكي يقول إنه لا يريد ذلك".
وأضاف أنه "في أمريكا يوجد مؤسسات، وأنا أستبعد أن تقدم أمريكا على حرب على إيران"، لافتاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب "يراهن على الجانب الاقتصادي".
وأشار نصر الله إلى أن "أمريكا تعرف أن الحرب على إيران مكلفة جدا".
وحول إمكانية تدحرج الأمور شيئاً فشيئاً إلى مواجهة مباشرة، قال نصر الله "هذا الأمر يمكن أن يحصل، ولكنّ الجانبين سيعملان على عدم التدحرج إلى حرب".
واعتبر نصر الله أن "إيران ليست لديها مشكلة مع المساعي الدولية للوصول إلى حل، لكن هناك منطق إيراني بأن الخطوة الأولى يجب أن تقوم بها أمريكا وهي رفع العقوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر نصرالله: رسالة إيرانية أوقفت الضربة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.