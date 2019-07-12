نصر الله: روسيا وإيران أقرب إلى بعضهما البعض قياسا إلى أي وقت مضى

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بيروت - سبوتنيك. وقال نصر الله، في مقابلة مع قناة "المنار" التابعة لـ"حزب الله" لمناسبة الذكرى الثالثة عشرة لبدء الحرب الإسرائيلية على لبنان، إن "ما يسمع من الجانب الروسي، هو الروس لا يقولون إنهم مقتنعون بخروج إيران أو حزب الله من سوريا، كما تطالب إسرائيل، وهم يدركون أن الحاجة في سوريا للمساعدة الإيرانية ما زلت قائمة".
© Sputnik . Alexey Drujinin
وأشار نصر الله إلى أن "بعض المواقع تتحدث عن اشتباكات بين القوات الروسية والإيرانية في سوريا وهذه أكاذيب، إذ يوجد تنسيق كبير بين الروس والإيرانيين في الجانبين العسكري والسياسي"، مضيفاً "مَن يراهن على خلاف بينهم أقول إن الروس والإيرانيين اليوم أقرب إلى بعضهم من أي وقت مضى".
وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أكد أن روسيا أبلغت واشنطن وتل أبيب رفضها الضغط على طهران وبأن إيران صديقة وشريكة استراتيجية لروسيا.
وخلال لقاء جمع ممثل الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا، ، ألكسندر لافرينتيف، وأمين مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، يوم الثلاثاء الماضي في طهران، أكد المسؤول الروسي أنّ بلاده أبلغت واشنطن وتل أبيب بموقفها الواضح بخصوص "الوجود الإيراني الشرعي في سوريا".
ونقل موقع "الميادين" عن لافرينتيف تأكيده أن روسيا أبلغت واشنطن وتل أبيب أيضاً معارضتها لـ"فرض الضغط الأقصى على إيران"، معتبراً أنّ هذه الضغوطات "غير مجدية".
وقال المسؤول الروسي "قلنا بصراحة في الاجتماع الثلاثي أنّ إيران بلد قوي في المنطقة وهي صديقة وشريكة استراتيجية لروسيا"، مستبعداً بقاء إيران في الاتفاق النووي بشكل أحادي "دون الاستفادة منه ودون التزام باقي الأطراف بتعهداتهم".
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