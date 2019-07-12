دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة نمو متواضع في سوق الحواسب الشخصية خلال الربع الثاني

سوق الحواسب الشخصية يتعافى ببطئ شديد، حيث أن شحنات الشركات المصنعة للربع الثاني نمت بنحو 1.5% فقط وهو معدل جيد مقارنة بالتراجعات الطويلة خلال السنوات الماضية وحتى الاستقرار مؤخراً.

حسب أرقام مؤسسة الأبحاث غارتنر فإن تحديثات ويندوز 10 ساهمت بهذا النمو لكنه على الأرجح لن يستمر. في حين أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة لم تؤثر بعد على هذه الشحنات كونها لم تطبق الرسوم الجمركية على الحواسب بعد، لكنها لو حصلت فإنها ستنعكس بشكل واضح على تراجع الشحنات للولايات المتحدة.

بالنظر للأرقام فإن الشركات شحنت 63 مليون حاسب شخصي خلال الربع الثاني وكانت شركة لينوفو المتصدرة وبعدها جاءت الشركات الأمريكية HP, DELL, وآبل وفي المركزين الخامس والسادس كانت التايوانيتين آيسر و أسوس.

وبمقارنة الربع الثاني من هذا العام مع العام الماضي كانت لينوفو الأعلى نمواً بينما آيسر الأعلى تراجعاً وإجمالاً معظم الشركات تراجعت شحناتها لكن النمو الكبير في شحنات لينوفو عوضت الفارق، وإجمالاً شحنت الشركات خلال نفس الربع من العام الماضي حوالي 62 مليون حاسب.

التدوينة نمو متواضع في سوق الحواسب الشخصية خلال الربع الثاني ظهرت أولاً على عالم التقنية.