بذكرى حرب تموز.. "نصرالله" يستعرض قدرة "حزب الله" العسكرية

بيروت/ ادوار حداد/ الخليج 365

قال أمين عام "حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، إن المقاومة تطورت كما ونوعا، وما تحقق من معادلات في حرب يوليو/ تموز 2006 ما زال قائما وتم تثبيته.

جاء ذلك في مقابلة معه أذاعتها قناة "المنار" التابعة للحزب، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 13 لانتهاء حرب يوليو 2006 مع إسرائيل.

واعتبر نصر الله أن "المقاومة اليوم أقوى من أي زمن مضى (..) ولبنان منذ الحرب في مأمن على الحدود وعلى كل مستوياتها".

Advertisements

واستعرض الأمين العام ما وصفها "تطور المقاومة"، مشيرًا إلى "تضاعف" أعداد المنتسبين إلى الحزب، وحدوث "تطور في القدرة الصاروخية نوعا وكما".

كما أشار كذلك إلى حدوث تطور على الصعيد المعلوماتي، مضيفا "العدو اليوم يخشى المقاومة أكثر من أي وقت مضى".

وحرب يوليو 2006 هي آخر مواجهة مباشرة بين إسرائيل و"حزب الله"، الموالي لإيران، التي تعتبرها إسرائيل العدو الأول لها.

وانطلقت تلك المواجهة في 12 يوليو واستمرت 34 يوما، وأسفرت عن مقتل نحو 1200 لبناني، وأكثر من 120 إسرائيليا، وخلفت دمارا ماديا واسعا في لبنان.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.