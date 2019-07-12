فرقاطة فرنسية ترسو في بيروت السبت

بيروت/ يوسف حسين / الاناضول

أعلنت السفارة الفرنسية في لبنان، الجمعة، أن الفرقاطة "Aconit" ستقوم بمحطة روتينية في مرفأ بيروت، ابتداء من السبت.

وقالت السفارة، في بيان، أن هذه المحطة تجسد الاهتمام الذي توليه فرنسا إلى لبنان.

وتأتي هذه المحطة عقب مرور أقل من شهر على محطة مشابهة لحاملة المروحية البرمائية "Dixmude" والفرقاطة "Guépratte" الفرنسيتين.

وتعد هذه المحطة الثانية للفرقاطة "Aconit" نفسها في لبنان في أقل من عام، حيث رست للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول 2018.



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وأوضحت السفارة، إلى أن الفرقاطة ستشهد عمليات تبادل مهارات عملية بين القوات البحرية الفرنسية ونظيرتها اللبنانية، دون تحديد مدة إقامتها في البلاد.



وأشارت إلى أن رسو فرقاطة فرنسية في بيروت، خلال احتفال باريس بالعيد الوطني، الأحد، يعد أفضل إشارة للروابط بين البلدين.

وتحتفل فرنسا في 14 يوليو/ تموز من كل عام بالعيد الوطني، ويترافق الاحتفال عادة بعروض عسكرية متنوعة في العاصمة باريس وسط مشاركة كافة أركان الدولة.



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