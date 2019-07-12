اليونيسف تعرب عن قلقها إزاء مقتل ثلاثة أطفال في الهجوم على بلدة #عفرين شمال #سوريا

الخليج - واس

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” عن قلقها إزاء مقتل ثلاثة أطفال نتيجة الهجوم الذي وقع أمس في بلدة عفرين الحدودية الواقعة في شمال سوريا.

وأوضح بيان صحفي صادر عن المدير الإقليمي لمنظمة “اليونيسف” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خيرت كابالاري، أن هناك تقارير وردت خلال الأيام الماضية تفيد بمقتل المزيد من الأطفال من جراء القتال الدائر في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، إلى جانب وجود تقارير تفيد أيضًا مقتل ثلاثة أطفال آخرين في انفجار لغم أرضي في ريف دمشق.

وأكد كابالاري أن قتل الأطفال هو انتهاك خطير لحقوق الطفل، وأن أولئك الذين يقتلون الأطفال سيتم محاسبتهم”.