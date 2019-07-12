حقوق_الإنسان يدين انتهاكات نظام بشار في #سوريا

الخليج - واس

اعتمد مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم قراراً يدين جميع انتهاكات النظام السوري للقانون الدولي للعام التاسع على التوالي ، خاصة الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والدول الحليفة له والتنظيمات والميليشيات التابعة له.

كما ادان القرار باشد العبارات استخدام النظام العشوائي للأسلحة المحظورة ضد المدنيين ، بما في ذلك القنابل الحارقة والذخيرة العنقودية و البراميل المتفجرة والصواريخ الباليستية، واستخدام التجويع والحصار كسلاح حرب ضد المدنيين .

ودعا القرار الدول الأعضاء في مجموعة دعم سوريا لتجديد جهودهم لوقف إطلاق النار والعودة إلى المفاوضات لإ يجاد حل سياسي للصراع السوري تحت رعاية الامم المتحدة .

وطالب القرار الاطراف ذات الصِّلة الموقعة على اتفاق خفض التصعيد والتهدئة في أدلب ، للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار والحيلولة دون وقوع المزيد من الوفيات والإصابات بين المدنيين والعاملين الطبيين والإنسانيين والأضرار التي تلحق بالبنية التحتية المدنية ، وتجنب وقوع كارثة إنسانية .

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وادان القرار حرمان النظام للمدنيين من المساعدات الانسانية، وانتهاكات حقوق الطفل خاصة الحق في الحياة والرعاية الطبية والتعليم .

كما ادان القرار انتهاك النظام في سوريا لحقوق الانسان في المناطق الواقعة تحت سيطرته، مطالبته باحترام القانون الدولي الانساني ، ووقف اعمال التعذيب والعنف الجنسي ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان والتي ترقي إلى الجرائم ضد الانسانية .

كما طالب النظام بوقف عمليات الاخفاء القسري والاحتجاز التعسفي ، واطلاق سراح المعتقلين ، بما في ذلك الآلاف الذين احتجزهم عند استعادته لمناطق عادت تحت سيطرته عام 2018 .

ورحب القرار بجهود اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا ، مشددًا على ضمان المساءلة وتقديم المسؤولين عن تلك الجرائم للمحاكمة .