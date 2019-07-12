شكرا لقرائتكم عشرات القتلى مع احتدام المواجهات شمال غربي سورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي، بيروت، إدلب (سورية) - «الحياة»، أ ف ب - | منذ ساعتين في 12 يوليو 2019 - اخر تحديث في 12 يوليو 2019 / 19:48

تسبب احتدام المواجهات بين قوات النظام السوري وحلفائه، وفصائل المعارضة المسلحة في محافظة إدلب ومحيطها (شمال غربي سورية) في سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم مدنيين، وسط قلق دولي على الوضع الانساني في المنطقة.



وقتل عشرة مدنيين على الأقل اليوم الجمعة، ثلاثة منهم في مدينة إدلب، جراء غارات نفذتها قوات النظام على شمال غرب سورية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وتزامنت الغارات مع استمرار المعارك بين قوات النظام والفصائل المقاتلة على رأسها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في المنطقة، لتتخطى حصيلة القتلى منذ ليل الأربعاء 120 قتيلاً على الأقل من الطرفين.

وتتعرّض محافظة إدلب ومناطق محاذية لها، تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة، لتصعيد في القصف منذ أكثر من شهرين، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. وتمسك هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بزمام الأمور إدارياً وعسكرياً في المنطقة، حيث تتواجد أيضاً فصائل إسلامية ومقاتلة أقل نفوذاً.

وتسببت غارات نفذتها قوات النظام في مقتل عشرة مدنيين على الأقل بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة أكثر من 45 آخرين بجروح، وفق المرصد. وقتل ثلاثة من الضحايا في غارات استهدفت مدينة إدلب التي بقيت منذ بدء التصعيد نهاية نيسان (أبريل) بمنأى عن القصف إلى حد كبير.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «هذه أول مرة تطال فيها الغارات وسط مدينة إدلب، بعدما اقتصرت سابقاً على أطرافها وحصدت قتيلاً واحداً الشهر الماضي».

وتعدّ مدينة إدلب معقل هيئة تحرير الشام ومقر المؤسسات والإدارات المنبثقة عنها.

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وقال مصور إن القصف استهدف أبنية سكنية بالقرب من ساحة السبع بحرات، أكبر ساحات المدينة. وشاهد مسعفين من الدفاع المدني يعملون على نقل الضحايا.

وفي ريف حماة الشمالي الغربي، استعادت قوات النظام بدعم روسي بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة قرية الحماميات وتلة قربها، بعد شنها هجمات معاكسة ترافقت مع عمليات قصف جوي وبري كثيفة، وفق المرصد.

وقال المرصد الصوري: «قتل 22 عنصراً من قوات النظام والفصائل المقاتلة على رأسها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في اشتباكات مستمرة الجمعة في شمال غرب سورية».

وأحصى المرصد مقتل عشرة مقاتلين على الأقل من قوات النظام مقابل 12 من الفصائل المقاتلة، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في المعارك التي اندلعت ليل الأربعاء إلى 67 من قوات النظام والمجموعات الموالية لها، مقابل 56 من الفصائل بينهم 39 مقاتلاً جهادياً.

وبدأت المعارك ليل الأربعاء مع شن الفصائل على رأسها هيئة تحرير الشام هجوماً على مواقع لقوات النظام، تمكنت بموجبه من السيطرة على قرية الحماميات وتلتها الاستراتيجية.

وتتزامن المعارك المستمرة بين الطرفين مع تنفيذ قوات النظام غارات وقصف على مناطق عدة، طالت الخميس مدن إدلب، مركز المحافظة، وأريحا ومعرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي والزكاة وكفرزيتا في ريف حماة الشمالي.

وتسبّب القصف الجوي لقوات النظام في مقتل مدنيين إثنين في معرة النعمان وثالث في أريحا وسيدة في كفرزيتا، بالإضافة إلى إصابة 37 آخرين بجروح، بعضهم في حالات خطرة، فيما وأدت قذائف أطلقتها الفصائل على بلدة كرناز الواقعة تحت سيطرة قوات النظام في ريف حماة الشمالي الغربي، إلى إصابة ستة أطفال على الأقل بجروح وفق المرصد.