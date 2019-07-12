شكرا لقرائتكم الكويت: ضبط خلية إرهابية تتبع «الإخوان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الكويت - «الحياة» | منذ 3 ساعات في 12 يوليو 2019 - اخر تحديث في 12 يوليو 2019 / 19:44

أعلنت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية الكويتية، اليوم (الجمعة)، عن ضبطها خلية إرهابية تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، سبق وأن صدرت بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عاماً.



وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية، أن الخلية قامت بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية، «متخذين الكويت مقراً لهم، حيث رصدت الجهات المختصة في وزارة الداخلية مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية».

وأضافت «من خلال التحريات تمكنت الجهات المختصة بالكويت، من تحديد مواقع أفراد الخلية وباشرت عملية أمنية استباقية، تم بموجبها ضبطهم في أماكن متفرقة، وبعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية».

ولفتت الداخلية الكويتية إلى أن التحقيقات لا تزال جاريه للكشف عن من ساعدهم في التواري وساهم بالتستر عليهم والتوصل لكل من تعاون معهم، محذرة بأنها لن تتهاون مع كل من يثبت تعاونه أو ارتباطه مع هذه الخلية أو مع أية خلايا أو تنظيمات إرهابية تحاول الإخلال بالأمن، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمن الكويت.