شكرا لقرائتكم رئيس برلمان لبنان: لتنسيق عربي حيال المخاطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 3 ساعات في 12 يوليو 2019 - اخر تحديث في 12 يوليو 2019 / 19:43

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ان "المقاومة تشكل قوة ردع وهي عامل مساعد في المعركة السياسية التي يخوضها لبنان على محور تثبيت الحدود والحقوق السيادية في البر والبحر"، معتبرا أن "أكبر خطر يهدد فلسطين هو تفرق العرب".



كلام بري ومواقفه جاءت خلال استقباله في مقر الرئاسة الثانية وفدا من المنظمة العربية للمحامين الشباب المشارك في مؤتمر النفط والغاز العربي بين التحديات والقانون المنعقد في بيروت برعاية رئيس البرلمان".

وشكر الوفد لبري "رعايته اعمال المؤتمر"، مقدرا "مواقفه القومية الصلبة والثابتة والحامية للحقوق العربية، لا سيما تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني وحفظ ثروات الامة".

بدوره، خاطب بري الوفد، قائلا: "للأسف، على مستوى قضايا الامة، الفشل كان مدويا لأننا أسقطنا كل الاوراق الرابحة وخصوصا الورقتين: قضية فلسطين وقضية النفط. فالثروة النفطية لم تنفق على التنمية البشرية المستدامة وبناء قوة الامة ووحدة موقفها".

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وعن تثبيت الحدود البرية والبحرية للبنان مع فلسطين المحتلة، قال الرئيس بري: "اسرائيل تريد خلق مزارع شبعا جديدة لكن هذه المرة في البحر. فمنذ خمس سنوات ولبنان يخوض مفاوضات شاقة والموقف اللبناني هو هو. فالمعارك السياسية ليست أقل خطورة واهمية من المعارك العسكرية مع العدو".

ولمناسبة ذكرى "عدوان تموز(يوليو)" و"انتصار لبنان"، قال: "اليوم نؤكد ان المقاومة اللبنانية التي انشأت عام 1975 بفضل الامام السيد موسى الصدر، هي الآن تشكل قوة ردع ..."، واكد ان "لبنان انتصر، ليس بقوة المقاومة فقط انما بوحدة الموقف اللبناني".

وشدد على ان "القدس كانت وستبقى قبلتنا السياسية والقومية، وللأسف البعض تفرق عن هذه القبلة. ففلسطين وقضيتها بقدر ما هي ملك للشعب الفلسطيني هي قضية العرب الاولى وأكبر خطر يهدد هذه القضية هو تفرق العرب وعدم توحدهم حول فلسطين وتحويل بوصلة الصراع باتجاه صراع عربي - عربي واسلامي - اسلامي"، لافتا الى ان "صفقة القرن، هي نسف لمبدأ الارض مقابل السلام، وهي صفقة تجارية".

وعن الوضع العربي، قال: "للأسف، اليوم وصلنا الى مرحلة تخلينا فيها عن أحلام الوحدة، وازاء هذا الواقع، لا نطلب التكامل العربي ولا الوحدة انما نطلب أضعف الايمان التنسيق حيال المخاطر وحفظ كرامة الامة وشعوبها وثرواتها".

وأكد بري ان "سورية كانت وما زالت تمثل سندا قويا للمقاومة، وما يستهدف شمالها هو لعبة أمم هدفه إشغال هذا البلد عن دوره المحوري في مجابهة عدوانية اسرائيل ومشاريعها التفتيتية".