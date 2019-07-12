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قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله مساء اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الـ13 لحرب تموز إن:
© AP Photo / SANA
وأشار نصر الله إلى أنه "خلال 13 عاما المقاومة تطورت كما ونوعا وهذا ما يسلم به الإسرائيلي ويتحدث به، النمو في القدرة البشرية كان كبيرا جدا فالأعداد تضاعفت بشكل مضاعف وأيضا البناء من خلال الميدان لا سيما ما حصل في سوريا، بالإضافة إلى القوة الهجومية على مستوى المشاة المسلحة على مستوى عال ولديها التجربة والخبرة وتراكم التجربة، بالإضافة إلى تطور القوة والقدرة الصاروخية نوعا وكما لاسيما الصواريخ الدقيقة والمسيرات من الطائرات".
وأضاف الأمين العام "وأيضا في بقية المجالات هناك تطور على الصعيد المعلوماتي وغيرها من الأسلحة بالإضافة إلى أننا نريد أن نترك ونخبئ شيئا للعدو"، وأكد أن "العدو اليوم يخشى المقاومة أكثر من أي وقت مضى".
وحول الصواريخ المضادة للطيران، قال نصر الله: "قد يكون لدينا أو لا صواريخ لإسقاط الطائرات، هذه من المساحات الغموض البناء بمواجهة العدو".
كانت هذه تفاصيل خبر نصر الله: تطور القوة الصاروخية للمقاومة والصواريخ الدقيقة تثير هاجس الإسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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