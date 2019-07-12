اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك

ابوظبي: بحث جهاز شرطة أبوظبي مع الشرطة التايلندية أوجه التعاون في عدة مجالات خلال زيارة لوفد إماراتي إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، حسبما أفادت الجمعة وكالة أنباء الامارات الحكومية "وام". وقالت الوكالة إنّ الوفد الأمني الإماراتي بحث مع نظيره التايلاندي "مكافحة الإرهاب وقضايا المخدرات ومكافحة الاتجار بالبشر والجرائم الكبرى والجرائم الالكترونية وغيرها من العلوم الأمنية والشرطية". Advertisements وأكّد رئيس الوفد الإماراتي المقدم راشد الفارسي "أهمية الزيارة في تبادل المعارف والخبرات بين الجانبين، وتفعيل أوجه التعاون المشترك وتوطيدها". كما شدّد على "العمل على دعم مختلف المجالات الشرطية والأمنية". من جهتها، أشادت شرطة تايلاند بالزيارة وبما حقّقته شرطة أبوظبي "من تطورات مهمة جعلتها في مصاف أرقى الأجهزة الأمنية عالميا"، وفقا للوكالة الإماراتية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعاون أمني بين الإمارات وتايلاند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.