دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper بريطانيا ترسل السفينة الحربية «دنكن» إلى الخليج

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، أنها سترسل فرقاطة حربية جديدة إلى الخليج خلال الأيام المقبلة، وسط توتر مع إيران بشان عبور ناقلات النفط في الخليج ومضيق هرمز.

وأوضحت لندن أنها سترسل السفينة الحربية «دنكن» إلى الخليج، لتنضم إلى سفينة أخرى موجودة هناك بالفعل؛ وذلك بعد التوتر مع إيران.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، إن المناقشات بين بريطانيا والولايات المتحدة مستمرة لتعزيز وجودهما العسكري في الخليج، وفقًا لما ذكرته «رويترز».

وقالت المتحدثة باسم ماي: «نجري محادثات مع الولايات المتحدة بشأن تعزيز وجودنا في وجه التهديدات الأخيرة التي تواجه الملاحة بالمنطقة».

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يذكر أن التوتر ازداد بين البلدين عقب احتجاز بريطانيا ناقلة إيرانية كانت تحمل نفطًا إلى سوريا، أثناء عبورها مضيق جبل طارق، وفي وقت لاحق أعلنت لندن أن سفنًا إيرانية حاولت اعتراض الناقلة «بريتيش هيريتدج» التي تشغلها شركة «بي بي» في مضيق هرمز، إلا أن الزوارق انسحبت بعد تهديد من فرقاطة بريطانية كانت ترافق ناقلة النفط.

وأوضحت بريطانيا، أمس الخميس، أن ثلاثة زوارق إيرانية حاولت اعتراض سبيل ناقلة مملوكة لها لدى مرورها عبر مضيق هرمز الذي يتحكم في تدفق النفط من الشرق الأوسط إلى العالم، لكنها انسحبت بعد تحذيرات من سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية.

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان له إن «السفينة الحربية مونتروز اضطرت إلى التمركز بين السفن الإيرانية وبريتيش هيريتدج ووجهت تحذيرات شفهية إلى السفن الإيرانية التي ابتعدت حينها».