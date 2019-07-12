شكرا لقرائتكم خبر عن سفير البحرين يستأنف عمله فى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير البحرينى فى العراق صلاح المالكى، اليوم الجمعة، استئناف عمله فى العاصمة العراقية بغداد.

وقال المالكى - فى تصريحات لقناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه استأنف عمله فى سفارة بلاده ببغداد، بعد أن غادرها نهاية الشهر الماضى عقب استدعائه من قبل حكومة بلاده إثر محاولة اقتحام السفارة من قبل متظاهرين.

وكانت مملكة البحرين قد استدعت فى 28 يونيو الماضى سفيرها فى بغداد للتشاور بعد حادثة اعتداء على سفارتها من قبل محتجين عراقيين.