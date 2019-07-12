شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى جبهة ناطع بالبيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الجيش الوطني، اليوم الجمعة، من تحرير مواقع جديدة في جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء، طبقا لبيان المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمينة.

وأكد قائد اللواء ١٧٣ مشاه العميد صالح عبدربه المنصوري، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً على عدة مواقع تتمركز فيها المليشيات بجبهة ناطع وتمكنت من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك.

Advertisements

وأضاف العميد المنصوري، أن المعركة لا زالت مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم متواصل لأبطال الجيش، مؤكداً أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر المليشيات وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.