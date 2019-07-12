دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper قوات الحرس الثوري الإيراني تعترف بارتكاب «مجزرة كبرى» في كردستان العراق

اعترفت قوات الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، بارتكاب مجزرة كبرى في كردستان العراق، استخدمت خلالها قوات الحرس (بأوامر مباشرة من مرشد الثورة علي خامنئي) «الصواريخ والطائرات المسيرة»، ضد أحزاب معارضة للتمدد الإيراني داخل كردستان العراق.

وأكدت قوات الحرس الثوري أن العملية (التي شاركت فيها ميليشيات الحشد الشعبي، ميدانيًّا) «خلفت عشرات القتلى والجرحى بين صفوف أحزاب المعارضة في كردستان».

وزعمت قوات الحرس الثوري أنها طالبت مرارًا حكومة كردستان العراق بـ«التعامل مع الأحزاب المعارضة»، وأنه «يتوجب على كردستان العراق عدم السماح لأحد باستهداف أمننا القومي انطلاقًا من أراضيه».