كشفت قوقل عن تصميم جديد لقسم الأخبار في محرك البحث خاصتها يستخدم اسلوب البطاقات في تصميمه ويهتم بعرض الرسوميات بحجم أكبر ليبدو أوضح وأسهل في الاستخدام.
وستعرض قوقل كل خبر أو رابط ضمن نتائج البحث ببطاقة خاصة بها تنفصل بخطوط رفيعة عن الأخبار الأخرى ما يتيح المزيد من المساحات الفارغة لتسهيل تصفح الأخبار. مقارنة مع السابق عندما كانت تجمّع كل مجموعة نتائج بحث وروابط ضمن بطاقة أو بشكل منفصل. وفي أعلى الصفحة ستعرض بشكل أوضح وأبرز مجموعة من الأخبار من أهم المصادر عن كلمة البحث.
وأيضاً ستعرض قوقل اسم الموقع الناشر أو الصحيفة بدلاً من مجرد عرض رابطها في نتائج البحث، هذا يتيح للمستخدم معرفة اسم الموقع بسهولة أكبر، وأيضاً هي فرصة للناشرين للوصول إلى جمهورهم بشكل أفضل.
التصميم الجديد سيتاح تدريجياً لكافة المستخدمين بدءاً من اليوم وخلال الأسابيع القادمة.
التدوينة قوقل تحدث تصميم قسم الأخبار في محرك البحث ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.