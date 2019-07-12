دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كشفت قوقل عن تصميم جديد لقسم الأخبار في محرك البحث خاصتها يستخدم اسلوب البطاقات في تصميمه ويهتم بعرض الرسوميات بحجم أكبر ليبدو أوضح وأسهل في الاستخدام.

وستعرض قوقل كل خبر أو رابط ضمن نتائج البحث ببطاقة خاصة بها تنفصل بخطوط رفيعة عن الأخبار الأخرى ما يتيح المزيد من المساحات الفارغة لتسهيل تصفح الأخبار. مقارنة مع السابق عندما كانت تجمّع كل مجموعة نتائج بحث وروابط ضمن بطاقة أو بشكل منفصل. وفي أعلى الصفحة ستعرض بشكل أوضح وأبرز مجموعة من الأخبار من أهم المصادر عن كلمة البحث.

وأيضاً ستعرض قوقل اسم الموقع الناشر أو الصحيفة بدلاً من مجرد عرض رابطها في نتائج البحث، هذا يتيح للمستخدم معرفة اسم الموقع بسهولة أكبر، وأيضاً هي فرصة للناشرين للوصول إلى جمهورهم بشكل أفضل.

التصميم الجديد سيتاح تدريجياً لكافة المستخدمين بدءاً من اليوم وخلال الأسابيع القادمة.

التدوينة قوقل تحدث تصميم قسم الأخبار في محرك البحث ظهرت أولاً على عالم التقنية.