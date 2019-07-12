شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحرر مواقع جديدة فى جبهة ناطع بالبيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر الجيش الوطنى اليمنى، اليوم الجمعة، مواقع جديدة فى جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء.

وقال قائد اللواء ١٧٣ مشاه العميد صالح عبدربه المنصورى - وفقًا لوكالة االانباء اليمنية "سبأ" - إن قوات الجيش الوطنى نفذت هجومًا على عدة مواقع تتمركز فيها الميليشيا الحوثية بجبهة ناطع وتمكنت من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع فى سلسلة جبال البرك.

وأضاف المنصورى أن المعركة مع الميليشيا لا زالت مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم متواصل لأبطال الجيش، مشيرًا إلى أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيا وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر أخرى فى المعدات القتالية.