شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: الجيش السورى يحبط هجوما للإرهابيين على محور الحماميات بريف حماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وسائل إعلام محلية أن الجيش السورى، أحبط اليوم الجمعة، هجوما واسعا للتنظيمات المسلحة على محور بلدة الحماميات بريف حماة الشمالى، وأسفرت عن قتل واصابة عدد كبير من المسلحين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن وحدات الجيش تصدت لهجوم واسع شنته التنظيمات الإرهابية من عدة محاور بواسطة إرهابيين أجانب باتجاه محور الحماميات وخاضت اشتباكات عنيفة معهم ودمرت عدة عربات مصفحة وآليات وكبدتهم خسائر كبيرة فى والمعدات والعناصر الإرهابية.

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وأضافت الوكالة أن المجموعات الإرهابية استخدمت فى الهجوم أسلحة حديثة وعربات مصفحة حصلت عليها من النظام التركى ودفعت بمجموعة من الإرهابيين الانتحاريين الأجانب بهدف إحداث خرق عبر هذا المحور والسيطرة على تلة الحماميات لكن خطة وحدات الجيش التى نصبت الكمائن استوعبت الهجوم وأحبطته بعد إيقاع العديد من القتلى فى صفوف المهاجمين.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش واصلت أيضاً عملياتها ضد مواقع وتحركات إرهابيى "جبهة النصرة" بريف إدلب عبر رمايات بسلاحى المدفعية والراجمات فى أريحا ومعرة النعمان بريف إدلب الجنوبى حيث تنتشر المجموعات الإرهابية موقعة فى صفوفهم قتلى ومصابين.