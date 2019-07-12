شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار ضخم فى فندق بالصومال أعقبه إطلاق نار وحركة الشباب تتبنى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضابط بالشرطة الصومالية، اليوم الجمعة، إن سيارة ملغومة انفجرت داخل فندق بمدينة كيسمايو الساحلية حيث كان شيوخ قبائل ونواب مجتمعين ثم أعقبه إطلاق أعيرة نارية.

وأعلنت حركة الشباب الصومالية المتشددة التى لها صلات بتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن الهجوم الذى قالت إن انتحاريا نفذه.

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وقال الرائد محمد عبدى لرويترز من كيسمايو "وقع انفجار فى فندق... يقع فى قلب كيسمايو وأعقبه إطلاق أعيرة نارية. كان شيوخ قبائل ونواب يعقدون اجتماعا هناك. من المبكر معرفة إن كان هناك أى ضحايا".

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب عبد العزيز أبو مصعب إن الحركة نفذت الهجوم وإن الاشتباكات ما زالت مستمرة.