الأمم المتحدة قلقة إزاء تزايد أعداد المصابين في "مسيرات العودة" بغزة

نيويورك/ محمد طارق/ الخليج 365

أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها إزاء تزايد أعداد المصابين جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في فعاليات مسيرات "العودة" السلمية، شرقي قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام "فرحان حق"، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وكان المسؤول الأممي يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام من إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الجمعة، أثناء مشاركتهم في فعاليات مسيرات العودة السلمة.

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وأضاف المتحدث الأممي، "نحن قلقون إزاء أعمال العنف وعبرنا مرارا عن قلقنا إزاء أي تصعيد ونريد أن نري الطرفين (الإسرائيلي والفلسطيني) وهما يعملان على خفض التصعيد في القطاع".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن إصابة 40 متظاهرا، بينهم 22 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في فعاليات مسيرات "العودة" السلمية، شرقي قطاع غزة

وقالت الوزارة، في بيان لها وصل الخليج 365 نسخة منه، "أصيب 40 مواطنا بينهم 22 بالرصاص الحي، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي القطاع"، دون أن توضح طبيعة بقية الإصابات.

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

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