الكويت: ضبط خلية "إرهابية" صادر بحق عناصرها أحكام قضائية بمصر

الكويت/ الخليج 365

أعلنت السلطات الكويتية، الجمعة، ضبط خلية وصفتها بـ"الإرهابية"، قالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكاما قضائية في مصر.

جاء ذلك حسب بيان لوزارة الداخلية الكويتية، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان، إنه تم "ضبط خلية إرهابية (لم يحدد عددها) تتبع تنظيم الإخوان المسلمين، صدر بحقهم أحكام قضائية من قبل القضاء المصري وصلت إلى 15 عامًا"

وتابع "قامت تلك الخلية بالهرب والتواري من السلطات الأمنية المصرية متخذين دولة الكويت مقراً لهم".

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وأوضح البيان، أن "الجهات المختصة رصدت مؤشرات قادت إلى الكشف عن وجود الخلية وتحديد مواقع أفرادها (..) وتم ضبطهم في أماكن متفرقة (لم تحددها)".

وذكر أنه "بعد إجراء التحقيقات الأولية معهم أقروا بقيامهم بعمليات إرهابية، وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية". دون تفاصيل أكثر.

وقبل 6 سنوات، شهدت مصر توترات أمنية تنخفض وترتفع وتيرتها بين حين وآخر، إذ أعلنت البلاد انطلاق حملة عسكرية بعنوان "العملية الشاملة" المتواصلة منذ فبراير/ شباط 2018.



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