الجيش الإسرائيلي يُصيب 55 فلسطينيا بينهم 33 بالرصاص شرقي القطاع

غزة / هداية الصعيدي / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، عن إصابة 55 متظاهرا، بينهم 33 بالرصاص الحي، جراء اعتداء الجيش الإسرائيلي على المشاركين في فعاليات مسيرات "العودة" السلمية، شرقي قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها وصل وكالة "الخليج 365" نسخة منه:" أصيب 55 مواطنا بينهم 33 بالرصاص الحي، من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، شرقي القطاع".

ولم توضح الوزارة طبيعة بقية الإصابات.

ويقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات العودة السلمية، التي انطلقت نهاية مارس/ آذار 2018 بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين، وإصابة الآلاف بجراح مختلفة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.