"الدفاع" العراقية تنفذ عملية أمنية لملاحقة فلول "داعش" بديالى

العراق/ حسين الأمير/ الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، الجمعة، تنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى (شرق).

وأفادت القوات العراقية المشتركة (تتبع وزارة الدفاع) في بيان اطلعت عليه الخليج 365، أن "قوات من الألوية في الحشد الشعبي ووزارة الدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب، رصدت تحركات لإرهابيي داعش في ناحية أمام ويس شمال شرقي ديالى ونفذت على إثرها عملية أمنية"، دون تفاصيل.

غير أن رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، قال في تصريح صحفي، إن "القوات المشاركة في العملية العسكرية تمكنت من قتل 4 إرهابيين من التنظيم المتطرف، بينهم قيادي، ودمرت ثلاث مضافات (مقار) بينها واحدة تحت الأرض".

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وفي سياق متصل، أشار الحسيني، أن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم على رتل أمني بقرب بلدة السعدية شمال شرق محافظة ديالى، ما أسفر عن مقتل عنصرين من القوات العراقية وإصابة مدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى العميد علي السوداني وعنصرين آخرين".

ورغم الإعلان الرسمي نهاية 2017 عن هزيمة تنظيم "داعش" في العراق، إلا أن القادة العسكريين العراقيين يؤكدون أن التنظيم يمتلك الخلايا النائمة التي تعمل بشكل فردي في المناطق التي جرى تحريرها.

وبدأ تنظيم"داعش" مؤخراً شّن المزيد من الهجمات التي تستهدف الحواجز الأمنية والأرتال العسكرية خصوصا في المناطق المحصورة بين محافظات ديالى (شرق) وصلاح الدين وكركوك (شمال).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.